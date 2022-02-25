Юлія Саніна з The Hardkiss показала російську техніку на Оболоні, де вона возить сина до школи

У п'ятницю, 25 лютого, російські війська обстріляли Київ, бої точилися в Оболонському районі. Кадри з технікою окупантів опублікувала Юлія Саніна й зізналась, що тією дорогою вона щодня возить сина до школи.

Вранці ворожі диверсанти проникли у Київ на захопленій українській техніці. Війська ЗСУ "зустріли" їх на вулиці Овруцькій в Оболонському районі. Як з'ясувалось, саме там щодня проїжджає подружжя з гурту The Hardkiss – Юлія Саніна та Валерій Бебко.

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Дорога, якою ми з Валом возимо Даню в школу кожен день,

– підписала Юлія Саніна.

"Дякую всім, хто вийшов учора на мітинги. Самовидаліться, будь ласка, всі, хто пише, "де ви були 8 років". Ми були на своїй землі. А російські війська обстрілювали щоденно нашу бабусю в Горлівці. Як же багатьох промили мізки за ці роки. Припиніть дивитися російське ТБ. Там немає правди", – емоційно додала фронтвумен The Hardkiss в інстаграм-сторіс.

Юлія Саніна про обстріл Києва / Відео з інстаграму лідерки The Hardkiss

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