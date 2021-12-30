Юлія Саніна приголомшила образом у блискучому костюмі за 26 тисяч гривень

За ефектний вигляд Юлії Саніної відповідає команда професійних стилістів. У розпал святкового сезону вони створили рок-діві блискучий образ. Зірка приміряла костюм за 26 тисяч гривень.

Гурт The Hardkiss відзнявся в усіх новорічних програмах, фотосесіях і дав крайні у 2021 році концерти. Зараз Юлія Саніна з сім'єю та командою відпочиває у Львові, а в мережі публікує фото останніх образів з передноворічного марафону. Новий ефектний look зірки розбираємо нижче.

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Образ Юлії Саніної за 26 тисяч гривень

Для чергового виходу на сцену Юлія Саніна підібрала речі від українського бренду Katrine K. Це сліпучий костюм з блискітками – подовжений жакет оверсайз та широкі шорти з високою талією. Ціна цього комплекту на офіційному сайті перевалює за 26 тисяч гривень – 850 євро.

Під костюм Юлія Саніна одягла мінімалістичний топ з акцентом на груди, котрий став головним трендом року, що минає. Так, зірка ефектно показала свою приголомшливу фігуру.

Юлія Саніна у костюмі за 26 тисяч гривень / Фото з інстаграму фронтвумен The Hardkiss

Юлія Саніна у костюмі за 26 тисяч гривень / Фото з інстаграму фронтвумен The Hardkiss

Над макіяжем і зачіскою фронтвумен The Hardkiss трудились професійні б'юті-майстри – візажист Слава Чайка та hair-стиліст Віталій Дацюк. Вони зробили макіяж з червоною помадою та бузковими тінями, а русе волосся Саніної приховали за срібно-лавандовою перукою.

Юлія Саніна у костюмі за 26 тисяч гривень / Фото з інстаграму фронтвумен The Hardkiss