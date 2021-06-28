50-річний Юен Мак-Грегор став батьком вп'яте: перші фото малюка

50-річний актор Юен Мак-Грегор вп'яте став батьком. Кохана Мері Елізабет народила йому сина. Про поповнення в родині оголосила старша донька зірки Клара Матільда, яка опублікувала перші фото з братиком.

Голлівудська пара Юена Мак-Грегора та Мері Елізабет Вінстед ретельно приховувала першу вагітність 36-річної акторки. Народження першої спільної дитини закоханих могло так і залишитися таємницею, якби не 25-річна донька зірки "Мулен Руж".

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Схоже, Клара Матільда навідала знаменитого батька й мачуху з нагоди появи молодшого братика. Вона зробила кілька милих фото з малюком на руках, на яких засвітила його обличчя. На диво, ім'я хлопчика дівчина не оприлюднила.

Ласкаво просимо у світ, маленький братику! Вітаю свого тата та Мері – це величезний подарунок,

– зворушливо написала Клара Матільда.

Донька Мак-Грегора з молодшим братом / Фото з інстаграму Клари Матільди

Донька Мак-Грегора з молодшим братом / Фото з інстаграму Клари Матільди

Нагадаємо, Юен Мак-Грегор та Мері Елізабет Вінстед познайомились на зйомках третього сезону кримінального серіалу "Фарґо", які стартували 2017 року. Їхня дружба швидко переросла в почуття.

Роман з Мері Елізабет Вінстед став причиною розлучення Юена Мак-Грегора з художницею Ів Мавракіс, у шлюбі з якою він прожив 22 роки. В ексів четверо доньок – двоє біологічних і двоє всиновлених. Так, молодша кохана народила актору довгожданого сина!