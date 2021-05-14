Чоловік, який звинуватив Кевіна Спейсі у сексуальних домаганнях, відмовився називати своє ім'я

Відомого американського актора Кевіна Спейсі ще з 2017 року звинувачують у сексуальних домаганнях. Один із чоловіків, які звинуватили знаменитість у насильстві, відмовився публічно називати своє ім'я. Через це його позов можуть відхилити.

Секс-скандали, у які потрапляють голлівудські зірки, продовжуються. Звинувачення висунули проти актора Кевіна Спейсі, однак невідомо, чи суд погодиться прийняти позов.

До теми Знову суд: перша ймовірна жертва домагань Кевіна Спейсі зареєструвала позов

Хто подав позов проти Кевіна Спейсі

Згідно з рішенням федерального судді, яке прийняли минулого тижня, чоловік з ініціалами CD має розсекретити свою особистість та публічно виступити з обвинуваченнями. В іншому випадку цей позов суд відхилить.

Чоловік з ініціалами CD, який заявив, що Спейсі домагався його в 1980-х роках. На той час ймовірній жертві було лише 14 років. Заявник відмовився називати своє ім'я, оскільки не хотів вторгнення у своє особисте життя.

"Ба більше, навіть рішення цього суду з цього питання викликало багато новинних повідомлень у ЗМІ, як на національному, так і на міжнародному рівні. Раптова небажана увага, яка викличе розкриття цієї особистості, для нього просто занадто велика", – сказав адвокат обвинувача.

Секс-скандал з Кевіном Спейсі