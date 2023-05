Швеція, Україна та інші підкорили сцену Євробачення: усі виступи учасників в грандіозному фіналі

Фінал Євробачення-2023 відбувається у суботу, 13 травня. Сцену музичного конкурсу підкорювали 26 країн. Дивіться відео усіх їхніх виступів нижче.

Завдяки перемозі українського гурту Kalush Orchestra у Турині на Євробаченні-2022, цього року музичний конкурс проходить від імені України, але у Великій Британії через війну. 13 травня відбувається великий фінал на арені в Ліверпулі. 26 учасників поборолися за кришталевий кубок та чекають результатів. 24 Канал зібрав усі виступи учасників наживо – оцінюйте, який саме сподобався вам найбільше.

Усі відео виступів учасників фіналу Євробачення

Євробачення-2023 фінал – Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Португалія – Mimicat – Ai Coraçao: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Швейцарія – Remo Forrer – Watergun: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Польща – Blanka – Solo: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Франція – La Zarra – Évidemment: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Іспанія – Blanca Paloma – Eaea: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Швеція – Loreen – Tattoo: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Італія – Marco Mengoni – Due vite: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Естонія – Alika – Bridges: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Чехія – Vesna – My Sister's Crown: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Австралія: Voyager – Promise: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Бельгія – Gustaph – Because Of You: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Вірменія – Brunette – Future Lover: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Україна – TVORCHI – Heart Of Steel: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Норвегія – Alessandra – Queen of Kings: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Німеччина – Lord Of The Lost – Blood & Glitter: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Литва – Monika Linkyte – Stay: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Словенія: Joker Out – Carpe Diem: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 фінал – Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song: дивіться відео онлайн