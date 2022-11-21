Складно говорити, яка пісня переможе, – YAROMIYA про Нацвідбір на Євробачення-2023

YAROMIYA – нове ім'я в українському шоу-бізнесі, яке несе у світ квінтесенцію жіночності та незламного духу, продовжує захоплювати українців своєю музикою. У новому інтерв'ю артистка розповіла про ставлення до пісенного конкурсу Євробачення.

Для 24 каналу співачка поділилася своєю думкою, щодо учасників Євробачення та пісні, яка має представляти Україну. Виконавиця розповіла про власну творчу діяльність, те як розпочала співати, та який меседж розкриває у піснях.

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Про проєкт YAROMIYA та нові хіти

YAROMIYA – нове обличчя сучасної музики. Розкажіть про себе, як розпочався ваш творчий шлях?

У моєму житті творчість присутня з дитинства та публічно розгорнула її ще у студентські роки. Я писала вірші, ліричні мотиви, які досі зберігаються на полицях. Згодом, прийшло розуміння, що хочу спробувати писати пісні, якраз ті, що зараз отримали своє звучання. То ж, з часом все стає на свої місця. Я, не вагаючись, вирішила реалізувати свій творчий потенціал. Музика для мене зараз – це щось особливе, адже я сама пишу пісні. Під час війни це досить важко, зокрема морально, але в повітрі нависла думка: "Життя одне, ніхто не знає, що станеться завтра".

Який меседж вашої творчості. YAROMIYA – це про що?

Меседж доволі простий. Моя творчість – це лірика. Кожна пісня має свій мотив та історію. Ми всі наповнені емоціями та почуттями, за щось переживаємо, за щось навпаки, радіємо. Це життєвий шлях, кожного з нас, почуття любові, тривоги, очікувань. Що хочеться донести – це щирість. Головне те, що в нас у серці – любов.



YAROMIYA / Фото пресслужби

З приходом повномасштабної війни ви встигли презентувати вже декілька пісень. Де ви знаходите натхнення зараз? Усі пісні написані після 24 лютого, чи є матеріал, який готувався ще до війни?

Саме так, вже доволі багато назбиралось пісень, які були випущені цього року. Щодо пошуку натхнення? Звісно, це наше життя сьогодні. Не потрібно вигадувати ситуації, щоб обрати тему для пісні. Все перед очима. Які ми сьогодні, чого прагнемо, за що боремося, як живемо – надихає абсолютно все.

Якби не війна, як би ви бачили свою творчість сьогодні? Адже ви розпочали свою діяльність саме після 24 лютого.

Доля нам дає те, що ми маємо зараз, але війна внесла свої корективи у наше життя. Важко жити та переживати, щодо того, як буде далі. У жодному разі, я не шкодую ні про що. Війна нас зблизила, дала змогу бути добрішими, дбайливими, дала шалену віру в себе та в те, що ми робимо. Творчість також об'єднує нас. Щоразу, співаючи на концертах, хочу дарувати людям душевний настрій та мотивацію. Саме тому, в такий нелегкий час, ми змушені бути сильними. Боротися до кінця.

Ваша пісня "Журавлі" стала справжнім радіохітом, підкажіть, коли ви записували її , розраховували на такий успіх?

Дякую. Пісня "Журавлі" про наше життя, що було до війни, про той момент, коли все змінилося. Ворог змусив нас жити в укриттях, покидати рідні оселі, розлучатися з рідними. Це жахливі почуття, які відчуває кожен українець. Але ми незламний народ, перемога за нами. Ця пісня була записана ще весною, 28 червня з'явилася на всіх цифрових майданчиках. То ж, успіх – це ми, адже кожен може відчути у пісні щось з власного життя, пізнати свою історію, для кожного різну, але особливу.

У вас вийшло декілька пісень на досить патріотичну тематику, зокрема "Чекати тебе". Пісня, яку ви присвятили дружинам військових з "Азовсталі", які до останнього чекають на своїх героїв. Розкажіть трішки про цей реліз, про відеороботу, яку ви знімали в Одесі ще до війни.

Реліз "Чекати тебе" має інший настрій. Справді, відеоробота знімалась ще у довоєнний період нашого життя, це були заплановані зйомки, зі спокійним настроєм на майданчику. 22 січня 2022 року, того дня ми були в Одесі, працювали над створенням відеоряду. З особливого, на вулиці в цей час вирував страшенний мороз! Температура повітря -22С, 6 годин роботи. Незважаючи ні на що, моя неймовірна команда, продовжувала роботу! Дякую режисеру Володимиру Шурубурі та його колегам, саудпродюсеру Мар'яну Гловяку (GLOVA).



YAROMIYA / Фото пресслужби

Пісню ми випустили зовсім нещодавно. Хоча написала вона була до війни, новий сенс отримала тільки зараз. Я дійсно присвятила цю пісню дружинам Героїв, які ще не повернулися додому. Хлопці, ми всі чекаємо вас вдома! Повертайтесь живими!

Новий реліз ви запустили разом у творчій колаборації з вищезазначеним Мар'яном Глов‘яком (GLOVA). Як виникла ідея спільної роботи?

Реліз "Вставай країно", ми планували заздалегідь. Це життєстверджувальний сингл, який змусить кожного українця рухатись вперед. Нова пісня – маніфест незламності нашого народу та віри у світле майбутнє. Енергійний саунд, може врятувати від тривожності та допоможе однозначно відкинути "синдром відкладеного життя". На мою думку, вийшло досить цікаво. Далі, справа за слухачами!

YAROMIYA & GLOVA – "Вставай Україно": дивіться відео онлайн

Як ви бачите свою кар'єру через 5 років? Є вже творчі плани, які б ви хотіли реалізувати?

Ніколи не люблю прогнозувати, що буде далі. Звичайно є плани, мрії. Кожна людина живе і має свої бажання, несе за собою великий багаж для досягнення цієї мети. Я також маю мотивацію для реалізації своїх мрій, але спершу нам потрібно здійснити єдину, яку має в серці кожен українець! Перемога, вільна Україна!

Благодійна діяльність

Ви розпочали активну благодійну діяльність. Де саме вдалося виступити з програмою, на що загалом збираєте кошти на концертах?

У важкі часи музика є джерелом світла та мотивації для боротьби. Такою вона є і для мене, я маю за мету ділитися цим світлом зі слухачами! З приходом війни беру участь у благодійних концертах, які мають надважливу місію – допомогу нашим ЗСУ та підтримку у важкий для нас час, нашої сильної та незалежної держави.

З виходом першої пісні "Україна" було багато запрошень на благодійники, які спрямовані на допомогу військовим та на різні потреби: автівки для армії, термоодяг, тепловізори та безліч іншого.

Звісно, я не зупиняюся на своєму благодійному фронті, продовжуємо працювати далі заради перемоги!

Про Нацвідбір на Євробачення-2023

Нещодавно оголосили фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023. Чи ви подавали заявку на участь в конкурсі?

Наразі у мене дуже щільний графік роботи, тому дійство Євробачення пройшло пройшло поміж мене.

Продовжуючи тему Євробачення, як вважаєте, який трек має представляти Україну на світовій сцені? Якій він має бути за настроєм, мелодикою, який сенс нести в собі?

Складно коментувати, пісня – це щось особливе. Те, що несе у собі емоції, заряд, енергетику. Пісня має бути гідною для презентації країни. Доволі важко говорити, яка пісня може здобути перемогу, головне те, як ми представимо себе на міжнародній арені. Ми країна, яка бореться за свободу, за свої історичні кордони, тому думаю, пісня на конкурсі має бути особливою, з відголоском нашої буденності.

До слова Зірки "Голосу" та гурт, з яким співав Kalush: що відомо про фіналістів Нацвідбору Євробачення

Як Львівщина переживає війну

Війна... Чи розуміли ви, що вона колись прийде на українську землю? Чи готувалися, який мали моральний настрій?

Війна застала мене вдома. Я доволі довгий період часу не могла повірити в це, не могла зрозуміти чи це реальність. З часом, я втамувала свої емоції: силу та терпіння вдалося збалансувати, не розгубитися та жити далі у нових обставинах.

Ніколи б не могла уявити, що війна може статися у сучасності. І головне, що наші діти на собі змушені відчувати це почуття тривоги, цей біль! 24 лютого – дата, яка ніколи не забудеться. Ворог, який жорстоко наступив на наші землі, буде покараний. Ми боремося і робимо це успішно! Хто візьме меча, вiд меча й загине.

Ви живете у Львові, як у вашому місті відчувається війна?

Війна відчувається всюди, що б не говорили. На Львівщині свій фронт. У кожній домівці чиїсь сини, батьки, дідусі, родичі, знайомі відстоюють наші кордони на передовій. Ця війна зачепила кожного з нас. Важко морально, адже за мирне небо ми маємо боротися, в цей час, переживаючи за рідних, які в окопах.



YAROMIYA / Фото пресслужби

Чи дотримуєтесь ви думки, що потрібно жити тут і зараз? Або розкажіть, який ваш девіз сьогоднішнього дня?

Є таке. Раніше думала, що не зовсім доречно жити теперішнім, адже мають бути мрії, до яких потрібно стрімко рухатися. Але попри це все, має бути баланс. Жити сьогодні – це не забути подзвонити до рідних, пригорнути діток, запитати в сотий раз кохану людину "Як справи?", сказати теплі слова або висловити свої почуття.

Хочеться кожному побажати, щоб у серці був вогник, що зветься – любов! Любов – це неймовірні моменти життя, не бійтесь кохання. Просто віримо у краще!