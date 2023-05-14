Євробачення-2023 та Україна: як глядачі та журі оцінили виступ TVORCHI у фіналі

Завершилося Євробачення-2023, яке провели в Ліверпулі від імені України. Гурт TVORCHI отримав 243 бали. У фіналі артисти виступали в той час, коли Росія бомбила їхнє рідне місто Тернопіль.

Згідно з результатами голосування журі та глядачів різних країн, представники України посіли 6 місце в турнірній таблиці. Перемогла у конкурсі шведка Loreen.

До теми Фінал Євробачення-2023 скоро в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Ліверпуля

Результати голосування за Україну

Під час голосування делегацій різних країн Україна отримала лише одні максимальні 12 балів – від Чехії. Загалом від журі гурт TVORCHI отримав сумарно 54 бали та зайняв п’ятнадцяте місце.

Водночас від глядачів Україна отримала непогані бали – 189. Загальні результати для гурту TVORCHI – 243 бали. Тож, ми посіли 6 місце в Євробаченні-2023.



Яке місце посіла Україна на Євробаченні-2023 / Скриншот

Як Україна виступила на Євробаченні-2023

У фіналі конкурсу український гурт TVORCHI з Тернополя виконав пісню Heart of Steel про сталеве серце. Цей трек натхненний подіями на "Азовсталі" й народився навесні 2022 року.

На сцені Євробачення TVORCHI показали оновлений номер – він став більш динамічним, ніж на Нацвідборі. Це гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей із хореографією.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться виступ з Євробачення-2023

Зазначимо, що український гурт виглядав засмученими. Адже за 10 хвилин до виходу на сцену вони прочитали новини, що Росія бомбила їх місто Тернопіль. Тож, у соцмережах вони закликали світ дивитися на ситуацію в Україні.

Цікаво, що костюми Андрія та Джеффрі – це продовження їхньої історії з Національного відбору. Іван Фролов створив вбрання темних відтінків з головним акцентом – вишите сталеве серце. Важлива деталь в образі Джеффрі – "сталева" рука як символ міці українців.

До слова, переможцем Євробачення-2023 стала представниця Швеції Loreen з піснею Tattoo. Вона вразила глядачів та журі своїм виступом, тож справедливо здобула перемогу.