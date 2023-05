Міка Ньютон, Abba та Кеті Перрі: Лорін звинувачують у плагіаті переможної пісні на Євробаченні

Переможницею Євробачення вдруге стала співачка Лорін. Та її тріумфом задоволені не всі – у мережі конкурсну пісню Tattoo порівнюють з іншими треками й підозрюють у плагіаті.

Швеція всьоме перемогла на Євробаченні. Цього року країну вдруге представляла співачка Лорін з конкурсною піснею Tattoo. Та не всі фани задоволені результатом конкурсу, бо вважають трек скопійованим. 24 Канал зібрав усі деталі скандалу.

Дивіться також "Куплена перемога": у мережі обурено обговорюють тріумф Лорін на Євробаченні-2023

Схожість з піснею Міки Ньютон та Flying Free

Схожість треку Tattoo з піснею української співачки Міки Ньютон "В плену" 2005 року помітили ще задовго до фіналу Євробачення-2023.

"Про те, що ця пісня списана з Міки Ньютон, взагалі мовчу";

"Пропоную наступного року Лорін знов виступати, нащо комусь давати шанс на перемогу. В Міки Ньютон ще багато пісень є".

Ще тоді Міка Ньютон підтвердила, що мелодії схожі, але не захотіла розпочинати скандалу. Зараз вона теж наголошує, що не хоче коментувати тему Євробачення.

Міка Ньютон – В плену: дивіться відео

Лорін – Tattoo: дивіться відео онлайн

, представникам України, гуртові TVORCHI, теж видається схожою пісня Лорін та Міки Ньютон. "Воно схоже. Дуже схоже", – лаконічно прокоментували музиканти. Але зазначили, щоб кожен сам зробив висновки

Водночас уважні слухачі помітили, що мотив пісні і Лорін, і Міки Ньютон нагадує трек 1999 року Flying Free від гурту Pont Aeri.

Pont Aeri – Flying Free у порівнянні з Tattoo: слухайте онлайн

Схожість з піснею Abba і Кеті Перрі

Конкурсна пісня Лорін також має спільне, на думку фанів, з треком гурту Abba. "Не здивуюся, якщо вони свідомо використали Abba як джерело натхнення", "Це плагіат двох пісень, гурту ABBA та української співачки Мікі Ньютон", – пишуть в мережі.

Abba – The Winner takes it all: слухайте онлайн

Навіть на цьому коментарі про плагіат не завершилися. Приспів конкурсної пісні Лорін нагадав користувачам один з популярних треків Кеті Перрі.

"А ця Лорін використала в приспіві частину Кеті Перрі пісні Firework. Oт послухайте – 1:1.Як це так? Це неправильно. Де справедливість?".

Кеті Перрі – Firework: дивіться відео онлайн

Важливо зауважити, що наразі Лорін не коментувала закиди в плагіаті та критику від фанатів Євробачення. Чимало шанувальників заступається за неї зі словами: "Це не плагіат, бо це не одні й ті самі ноти, а для того, щоб це був плагіат, має збігатися понад 8 тактів".