Як Швеція, Фінляндія та інші запалювали Євробачення-2023: виступи учасників першого півфіналу

Перший півфінал Євробачення-2023 прогримів у вівторок, 9 травня. Сцену підкорювало 15 учасників музичного конкурсу, які вражали дивовижними, ефектними та ніжними номерами й піснями.

67 пісенний конкурс Євробачення-2023 офіційно стартував! Це сталося у вівторок, 9 травня – сьогодні виступили всі учасники першого півфіналу. 24 Канал зібрав усі відео запальних, романтичних та ефектних виступів.

У першому півфіналі сцену Євробачення у Ліверпулі підкорювали 15 учасників. Серед них – фаворитка букмекерів Loreen зі Швеції та артистка з Норвегії Alessandra, яка підкорила мережу задовго до відкриття конкурсу. Решта учасників теж запам'яталися розкішними виступами.

Відео виступів усіх учасників першого півфіналу

Євробачення 2023 перший півфінал – Норвегія – Alessandra – Queen of Kings: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party): дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Латвія – Sudden Lights – Aijā: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Португалія – Mimicat – Ai Coraçao: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Ірландія – Wild Youth – We Are One: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Швейцарія – Remo Forrer – Watergun: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Швеція – Loreen – Tattoo: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Чехія – Vesna – My Sister's Crown: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight: дивіться відео онлайн

Євробачення 2023 перший півфінал – Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha: дивіться відео онлайн