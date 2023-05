У Ліверпулі проходять репетиції Євробачення: перші фото країн, які випробували сцену конкурсу

У Ліверпулі учасники активно готуються до Євробачення-2023. На сцені проводять перші репетиції: участь у них вже взяли більшість країн-учасників.

До Великої Британії вже з'їжджаються європейські музиканти. У Ліверпулі проходять перші репетиції півфіналів Євробачення-2023.

Хто взяв участь у перших репетиціях

Король Чарльз III запалив вогні сцени Євробачення 26 квітня – і вже через 4 дні учасники розпочали перші репетиції виступів. 30 квітня сцену випробувало 10 артистів.

Майже усі учасники виступали у тому порядку, в якому вони будуть у півфіналах. Першою на сцену вийшла представниця Норвегії – Alessandra. За нею виступив гурт з Мальти The Busker – Dance (Our Own Party). Luke Black із Сербії продовжив репетицію, за ним хлопці з Латвії Sudden Lights.

Португалію представила співачка Mimicat. Згодом виступили музиканти з Ірландії, Хорватії, Швейцарії та Молдови. Перший день репетицій завершила фаворитка букмекерів зі Швеції – Loreen.

Перші репетиції Євробачення-2023 / Фото з інстаграму Євробачення

Другий день репетицій

Наступний день репетицій відбувся 1 травня – сцену випробувала представниця Ізраїля. Після неї виступили гурти з Азербайджану, Чехії та Нідерландів – TuralTuranX, Vesna, Mia Nicolai & Dion Cooper. За ними ефектний виступ прорепетирував фаворит з Фінляндії Käärijä.

За ним виступили представники Данії, Вірменії, Румунії, Бельгії та Кіпру.

Другий день репетицій / Фото з інстаграму Євробачення

Третій день репетицій

Минули репетиції і вчора, 2 травня. Зокрема, на сцені Євробачення вперше виступила Alika з Естонії. За нею випробовувала сцену Diljá з Ісландії. Згодом виступив представник Греції Victor Vernicos, представниця Польщі Blanka. За ними гурт Joker Out зі Словенії та співачка з Грузії Iru.

Опісля ефектним виступом вражав Piqued Jacks із Сан-Марино, Teya & Salena з Австрії, Albina & Familja Kelmendi з Албанії. Перші репетиції завершили Monika Linkyte з Литви та Voyager з Австралії. Таким чином усі учасники півфіналів провели свої перші репетиції.

Третій день репетицій / Фото з інстаграму Євробачення