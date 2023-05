В Ливерпуле проходят репетиции Евровидения: первые фото стран, испытавших сцену конкурса

В Ливерпуле участники активно готовятся к Евровидению-2023. На сцене проводятся первые репетиции: участие в них уже приняло большинство стран-участников.

В Великобританию уже съезжаются европейские музыканты. В Ливерпуле проходят первые репетиции полуфиналов Евровидения-2023.

Кто принял участие в первых репетициях

Король Чарльз III зажег огни сцены Евровидение 26 апреля – и уже через четыре дня участники начали первые репетиции выступлений. 30 апреля сцену опробовало 10 артистов.

Практически все участники выступали в том порядке, в каком они будут в полуфиналах. Первой на сцену вышла представительница Норвегии – Alessandra. За ней выступила группа из Мальты The Busker – Dance (Our Own Party). Luke Black из Сербии продолжил репетицию, за ним ребята из Латвии Sudden Lights.

Португалию представила певица Mimicat. Затем выступили музыканты из Ирландии, Хорватии, Швейцарии и Молдовы. Первый день репетиций завершила фаворитка букмекеров из Швеции – Loreen.

Первые репетиции Евровидения-2023 / Фото с инстаграма Евровидения

Второй день репетиций

Следующий день репетиций состоялся 1 мая – сцену опробовала представительница Израиля. После нее выступили группы из Азербайджана, Чехии и Нидерландов – TuralTuranX, Vesna, Mia Nicolai & Dion Cooper. За ними эффектное выступление прорепетировало фаворит из Финляндии Käärijä.

За ним выступили представители Дании, Армении, Румынии, Бельгии и Кипра.

Второй день репетиций / Фото с инстаграма Евровидение

Третий день репетиций

Прошли репетиции и вчера, 2 мая. В частности, на сцене Евровидения впервые выступила Alika из Эстонии. За ней испытывала сцену Diljá из Исландии. Затем выступил представитель Греции Victor Vernicos, представительница Польши Blanka. За ними группа Joker Out из Словении и певица из Грузии Iru.

Потом эффектным выступлением поражал Piqued Jacks из Сан-Марино, Teya & Salena из Австрии, Albina & Familja Kelmendi из Албании. Первые репетиции завершили Monika Linkyte из Литвы и Voyager из Австралии. Таким образом, все участники полуфиналов провели свои первые репетиции.

Третий день репетиций / Фото с инстаграма Евровидение