Євробачення-2021: реакція мережі на останнє місце Великої Британії – найкумедніші меми

22 травня в Роттердамі відбувся фінал Євробачення-2021. Переможцями стали Måneskin з Італії, які отримали 524 бали. А конкурсант з Великої Британії – Джеймс Ньюман посів останнє місце в рейтинговій таблиці, не отримавши оцінок ні від журі, ні від глядачів. Мережа вже рясніє мемами щодо цього.

Євробачення-2021 не всім учасникам принесло успіх. Одразу декілька країн отримали по нуль балів від глядачів. Серед них опинилася Велика Британія. Національне журі країн-учасниць також не дало балів Джеймсу Ньюману. Артист опинився на останньому, 26-ому місці рейтингової таблиці фіналістів.

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Реакція Джеймса Ньюмана на поразку на Євробаченні-2021

Проте, схоже, що музикант не засмутився через такий результат. 22 травня він активно публікував на особистій сторінці в інстаграмі фото та відео з Євробачення, фоторафував з кубком конкурсу та налаштовувався на перемогу. На обличчі Джеймса завжди сяяла усмішка.

Навіть після оголошення результатів голосування виконавець продовжував усміхатися.

Велика Британія отримала 0 балів на Євробаченні-2021: дивіться відео онлайн

Дізнавшись оцінки, Джеймс записав декілька коротких відео прямо в концертній арені. Він усміхався, подякував усім та зазначив, що всіх любить. Артист наголосив, що музика не змагається, музика – перемагає.

Джеймс Ньюман про останнє місце на Євробаченні-2021: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

У мережі активно обговорюють поразку Великої Британії. Глядачі пісенного конкурсу вже діляться своїми мемами щодо цього. Особливу увагу наголошують на тому, що навіть отримавши 0 балів, Ньюман залишається позитивним.

Деякі користувачі мережі зазначають, що такий результат Великої Британії на Євробаченні-2021 може бути пов'язаний з брекситом.