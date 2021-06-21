Євро-2020: найгарячіші фанатки збірної України – пікантні знімки

Збірна України сьогодні може здійснити історичне досягнення у грі зі збірною Австрії. Українські футболісти заручаються підтримкою шанувальників та близьких. Чимало й привабливих прихильниць футболу, які вболівають за збірну України та публікують відверті фото.

У понеділок, 21 червня, відбудеться доленосний поєдинок збірних Австрії та України на "Національному стадіоні" в Бухаресті. Перемога в цьому матчі може привести до того, що збірна українських футболістів вперше вийде у плей-офф.

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Перед таким важливим матчем важливо заручитися підтримкою від шанувальників та шанувальниць. Фанатки у соціальних мережах публікують дописи з мотиваційними текстами, а також відверті та спекотні знімки.

Дівчата для таких образів не одягаються надто еротично. Вони приміряють коротенькі шорти та спідниці, демонструючи довгі й стрункі ніжки. Часто прихильниці приміряють футболки з форми збірної України, що додає кадрам особливої перчинки. Пропонуємо переглянути знімки найзвабливіших фанаток.

Фото гарячих фанаток збірної України