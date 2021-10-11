Євгенія Власова вперше пояснила, чому не хоче повертатися в шоу-бізнес

Останні 10 років Євгенія Власова не з'являлась на великій сцені. Її реабілітація після важкої операції дуже затягнулась. Після "Танців з зірками" співачка готова повернутися до музики, але не в шоу-бізнес.

43-річна Євгенія Власова припинила давати концерти 2009 року. Після страшної операції вона не з'являлась на публіці й відмовлялась від інтерв'ю. Усе через жорстокі правила українського шоу-бізнесу, де всім норовить попорпатися в особистому житті.

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За словами учасниці "Танців з зірками", шоу-бізнес зруйнував і спустошив її. Тож надалі вона планує займатися лише музикою.

Я не пішла зі сцени, я пішла з шоу-бізнесу. Я більше не граю в ці ігри. Багато брехні й фальші. На "Танцях з зірками" я для того, щоб відродити себе як птаху-фенікса,

– заявила Євгенія Власова.

Так, співачка оголосила: єдине, про що вона шкодує, – це великий концертний тур, якого в неї не було. Зараз зірка готує сольну програму, а вже восени 2022 року планує зібрати шанувальників на своїх концертах.

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