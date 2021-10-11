Євгенія Власова вперше пояснила, чому не хоче повертатися в шоу-бізнес
Джерело:"Танці з зіркими"
Останні 10 років Євгенія Власова не з'являлась на великій сцені. Її реабілітація після важкої операції дуже затягнулась. Після "Танців з зірками" співачка готова повернутися до музики, але не в шоу-бізнес.
43-річна Євгенія Власова припинила давати концерти 2009 року. Після страшної операції вона не з'являлась на публіці й відмовлялась від інтерв'ю. Усе через жорстокі правила українського шоу-бізнесу, де всім норовить попорпатися в особистому житті.
Цікаво "Танці з зірками 2021" 6 випуск: Харлан і MELOVIN розплакались, а Логай привів бабусю й дідуся
За словами учасниці "Танців з зірками", шоу-бізнес зруйнував і спустошив її. Тож надалі вона планує займатися лише музикою.
Я не пішла зі сцени, я пішла з шоу-бізнесу. Я більше не граю в ці ігри. Багато брехні й фальші. На "Танцях з зірками" я для того, щоб відродити себе як птаху-фенікса,
– заявила Євгенія Власова.
Так, співачка оголосила: єдине, про що вона шкодує, – це великий концертний тур, якого в неї не було. Зараз зірка готує сольну програму, а вже восени 2022 року планує зібрати шанувальників на своїх концертах.
Головне про Євгенію Власову
- Зірку роками оповивав шлейф чуток про рак, на який вона, на щастя, ніколи не хворіла.
- У вересні 2019 року вона відмовилась давати інтерв'ю, адже журналісти завжди перекручували її слова й робили з неї жертву.
- На публіку співачка повернулась у квітні 2021 року, коли виступила на "Голосі країни".