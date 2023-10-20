"Має найвищу зарплату ЗСУ": Емеральд заявила, що її чоловік є охоронцем відомого екснардепа
Джерело:Аліна Доротюк
Нещодавно стало відомо про розлучення пари військових – Євгенії Емеральд та Євгена Стипанюка. Жінка пережила домашнє насилля. Тепер захисниця розповіла шокуючі деталі про свого ексчоловіка.
Виявляється, Стипанюк часто буває у Києві, хоча в цей час "числиться" на передовій. Про це Євгенія Емеральд розповіла у новому інтерв'ю.
Цікаво Погрози вбивством та образи: Євгенія Емеральд шокувала заявою про домашнє насильство
Емеральд відверто зізналася, що стала жертвою домашнього насилля. Після цього Євгенія подавала заяву, щоб ексчоловік не міг наближатися до неї і дитини, але цей позов призупинили.
Стипанюк – охоронець екснардепа Ляшка
За словами Емеральд, її колишній чоловік вже понад 6 років працює охоронцем екснардепа Олега Ляшка. Він залишається на посаді попри те, що воює "на фронті".
В мене є дуже багато відео- і фото матеріалів продатованих, що людина перебувала весь час в Києві попри те, що вона отримує найвищу зарплатню ЗСУ, наче з "нуля" не вилазить,
– заявила Євгенія.
Як розповіла снайперка, Стипанюк часто "прикривався" Олегом Ляшком.
"Він постійно погрожував зв'язками з Ляшком... Я намагалася донести це до екснардепа, але той подумав, що це просто сімейна сварка", – зізналася Євгенія.
Євген Стипанюк є охоронцем Олега Ляшка / Скриншот з відео
Військова зазначила, що є багато свідків, які бачили чоловіка постійно у Києві, зокрема, сусіди у її будинку. Також є відео з камер спостереження.
Вона додала, що їй соромно за те, що вона прикривала місцеперебування чоловіка.
Він був мій чоловік, і я його реально боялася. Я була вагітною, слабкою… Але зараз я беру відповідальність за свої слова, у мене є докази на все,
– сказала Емеральд.
Дивіться повне інтерв'ю з Євгенією Емеральд: відео
Чому Емеральд розлучається з чоловіком
- Євгенія Емеральд одружилася з Євгеном Стипанюком у жовтні минулого року. Вже у квітні вони стали батьками. Проте за 3 місяці пара розірвала стосунки.
- Днями Євгенія повідомила про розлучення з чоловіком. Снайперка шокувала підписників, що пережила домашнє насилля. Стипанюк погрожував їй вбивством, звинуватив у зраді та ображав.
- Емеральд додала, що довго мовчала, бо боялася. Вона також зізналася, що аб’юз у їх стосунках почався ще до весілля.