Євген Клопотенко розповів, чому його звільнили з італійського ресторану

Кулінарією Євген Клопотенко захопився вже у свідомому віці. Після закінчення університету він влаштувався в італійський ресторан у Києві, де вперше потрапив на професійну кухню. Саме через любов до приготування їжі його звільнили з роботи.

Перший кулінарний досвід Євген Клопотенко отримав у німецькому McDonald's, куди потрапив за студентською програмою. Однак тоді він навіть не здогадувався, що пов'яже своє життя з кулінарією і здійснить прорив у системі шкільного харчування. Усвідомлення того, що він стане кухарем, прийшло до нього значно пізніше.

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Усе завдяки італійському ресторанчику в Києві. У закладі неподалік Контрактової площі Клопотенко працював офіціантом. Там він вперше побачив шестикілограмового лосося і захопився кулінарією. Замість того, щоб обслуговувати відвідувачів у залі, він спостерігав за процесом на кухні. Не дивно, що на роботі зірка протримався всього два місяці.

Мене вигнали, бо я нічого не робив. Я просто стояв на кухні, дивився. Там стіл прийшов, а я кажу: "Ну візьміть його, обслугуйте, мені пофіг",

– пригадав Євген Клопотенко.

Він додав, що в тому закладі працював досвідчений офіціант, який розповідав йому про італійську та французьку кухні. Тоді юнак сказав собі: "Не хочу бути офіціантом, хочу бути кухарем".

І в нього вийшло! Євген Клопотенко став не просто кухарем, а шеф-кухарем. Він переміг у кулінарному шоу "МастерШеф", відкрив власний ресторан у Києві та допомагає першій леді Олені Зеленській з реформою шкільного харчування.