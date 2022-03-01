Єлизавета Ястремська просить росіян повпливати на виведення їхніх військ з України

Модель та переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2020" Єлизавета Ястремська просить росіян виходити на мітинги та закликати владу відвести ворожі війська від нашої держави.

26-річна дівчина зазначила у своєму дописі, що молиться, аби війна якнайшвидше закінчилася, а світ – відновився, і щоб "світовим лідерам Бог дарував мудрість швидше закінчити війну".

Дивіться також Нахр*н ви їх сюди відправляєте, – Оля Полякова звернулася до росіян і білорусів

Єлизавета зізналась, що не знає, який сьогодні день, але знає, що він шостий. Саме 6 днів тому, у четвер, 24 лютого, ворожі війська здійснили повномасштабне вторгнення на Україну.

24.02.2022 о 5.57 ранку я прокинулася у Києві від дзвінка. Я беру трубку і перше, що чую, що Україну бомблять. Я сподівалася, що це сон, але це виявилася реальність. Так розпочався один із найстрашніших днів для України та в моєму житті,

– написала Єлизавета Ястремська.

Вона також закликала всіх росіян зупинити війну. Модель просить їх вийти на вулиці та вимагати від влади зупинити це божевілля та вивести ваші війська з території України.

"Те, що зараз відбувається в Україні – це військовий злочин, рівного якому не було в Європі з часів Другої світової війни", – наголосила "Міс Україна Всесвіт 2020".

У серії світлин вона показала, як виглядають розбомблені міста. Вона також показала щемливе фото з Кропивницького, де в укритті сидять діти сироти та багато хворих. Всі вони потребують допомоги в харчах, ліках, ковдрах та підгузках. Також Єлизавета додала світлину з метро, в якому люди буквально сплять одне на одному разом з маленькими дітьми і тваринами.

Щоб побачити більше, гортайте праворуч