Єлизавета ІІ відвідала улюблені кінні перегони Royal Ascot: фото вишуканого образу

Британська королева Єлизавета ІІ щороку відвідує перегони Royal Ascot. Цього разу вона прибула на останній день заходу та підкорила публіку елегантним образом.

19 червня у містечку Аскот пройшов останній день кінних перегонів. Раніше заявляли, що Єлизавета ІІ взагалі не з'явиться на одному з найбільш улюблених заходів. Та королева прибула саме на завершення, чому дуже зраділа публіка.

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Цьогоріч на перегонах змагалися 4 королівських коней. Саме за них приїхала повболівати британська королева.

Образ королеви Єлизавети ІІ

Її Величність з'явилась на публіці з щирою усмішкою та хорошим настроєм. Для заходу вона обрала стильне та елегантне вбрання.

Єлизавета ІІ постала у сукні кольору Тіффані з квітковим принтом. Зверху вона одягнула пальто в тон, яке прикрасила розкішною брошкою. Образ британської королеви доповнював капелюшок з квітами.

Її Величність вклала волосся кучерями та прикрасила шию тришаровим перлинним намистом, а вуха – сережками. На обличчі вона зробила макіяж з акцентом на губах.



Єлизавета ІІ / Фото Getty Images

Нагадаємо, кінні перегони Royal Ascot відбуваються ще з 1711 року. Єлизавета II ніколи не пропускала змагання, оскільки з дитинства обожнює коней та навіть мала власного радника з перегонів – Майкла Освальда.

Одними з перших на перегони прибули принц Чарльз із герцогинею Каміллою. Син королеви одягнув сірий фрак та капелюх-циліндр, а його дружина – блакитний костюм та капелюшок.