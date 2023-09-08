Рік після смерті королеви Єлизавети II: яким був цей день для Великої Британії

Рік тому, в цей самий день – 8 вересня, світ з тривогою дізнався про втрату, яка відчувалася неймовірно сильно. У віці 96 років відійшла у вічність королева Єлизавета II.

У роковини з дня смерті Її Величності 24 Канал пригадає, яким був цей день для Сполученого Королівства.

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Про смерть Єлизавети II cтало відомо о 15:10 за Гринвічем. Її серце зупинилося в замку Балморал, що в Шотландії. Офіційно про смерть королеви оголосили о 18:30 за місцевим часом.



Палац оголосив про смерть Єлизавети II / Скриншот з твітера королівської сім'ї

День смерті Єлизавети II, королеви Великої Британії, був не тільки надзвичайно важливим і сумним для її родини, але й став великим смутком для всіх британців. 8 вересня 2022 року було оголошено національним днем жалоби у всьому Сполученому Королівстві. Цей день був наповнений глибоким сумом і втратою, він об'єднав країну в загальному висловленні горя. Ця подія позначила собою припинення багатьох розваг та публічних заходів у знак поваги перед пам'яттю великої монархині, а прапори були опущені до напівжезла, у знак жалоби.

Цього року члени королівської родини зберуться в Балморалі 8 вересня, щоб спільно вшанувати пам'ять королеви.

Ця видатна жінка історії очолювала свою країну протягом найбільшого строку у королівській династії – аж 70 неймовірних років. Її правління було справжнім символом стабільності й гідності. Тому пам'ять про неї у Великій Британії буде жити вічно!

Автор: Марта Поліщук