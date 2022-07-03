З'являтиметься на людях ще рідше: Єлизавета ІІ передала частину повноважень сину Чарльзу

У 96-річної Єлизавети ІІ зменшиться кількість обов'язків, які вона має виконувати як монарх. Їх підредагував Букінгемський палац, а деякі з найскладніших візьме на себе спадкоємець престолу принц Чарльз.

Цікаво, що обов'язки королеви Єлизавети ІІ скоротили вперше за 10 років. Однак це не різка зміна, а невеличке пост-ювійлейне оновлення. Так, Її Величність буде з'являтися лише там, де це доречно чи необхідно.

Читайте також У лавандовому вбранні: елегантна Єлизавета II на прийомі в Шотландії

Як змінилися обов'язки Єлизавети ІІ

Її Величність залишається главою держави та нації, тож повинна виконувати конкретні обов'язки відповідно до офіційної конституційної концепції. Це відкриття парламенту, призначення прем'єр-міністра, здійснення та прийом державних візитів.

Однак їх змінили пом'якшеними формулюваннями, тож тепер роль Єлизавети ІІ полягає в низці парламентських і дипломатичних обов'язків та прийомі лише глав інших держав, які відвідують Велику Британію.

Конкретні обов'язки замінено на більш загальну роль щодо надиханні "єдності та національної ідентичності", "наступництві та стабільності", визнанні "досягнень і успіху" інших і забезпеченні "підтримки служіння" від волонтерів до екстрених служб і військових,

– йдеться в джерелі.

Так, з шести ключових подій королівського календаря державне відкриття парламенту прибрали, а чотири з п'яти інших цього року очолить принц Чарльз.

Єлизавета ІІ з принцом Чарльзом / Фото з інстаграму королівської сім'ї