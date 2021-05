Дуа Ліпа, Майлі Сайрус, Нетта Барзілай: які зірки зняли свої видовищні кліпи у Києві

Україна і її столиця – місто Київ – вже давно привертають увагу топових зірок світу. Саме сюди з'їжджаються знімальні команди і артисти, аби показати у своїх кліпах найцікавіші локації Києва. У День Києва пропонуємо дізнатись, хто ці зірки.

Ще до пандемії коронавірусу чимало знаменитостей обирали Київ для зйомок у своїх кліпах через кілька очевидних причин.

Тут найрізноманітніші локації – від пострадянських забудов до сучасних артрішень;

Знімати в Україні дешево, а отримати дозвіл на знімання не складає труднощів;

Місто має зручне авіасполучення з іншими країнами світу;

У Києві є чимало потужних продакшн-студій, які проводять кастинги акторів і танцюристів, а також організовують увесь знімальний процес.

Пропонуємо дізнатись, які зірки наважились прилетіти в Україну та показати столицю у своїх кадрах.

Майлі Сайрус – Nothing Breaks Like a Heart

Однією з найвідоміших співачок світу вже давно є Майлі Сайрус. Кияни довго не могли повірити, що саме у їхньому місті наприкінці жовтня 2018 року перебувала зірка. Її команда та вона знімались на Дарницькому мосту, який перекривали протягом двох вихідних днів. Відомо, що в'їзд на шляхопровід був закритий як з боку Дніпровської набережної, так і з боку Печерського району.

Свою композицію Майлі Сайрус записала з британським діджеєм Марком Ронсоном. У кліпі можна побачити перегони з поліцейськими автівками та гвинтокрилами. Кліп вийшов дуже динамічним та захопливим. Режисером став французько-грецький режисер Ромен Гаврас, а в створенні кліпі також брала київська команда LIMELITE.

Майлі Сайрус – Nothing Breaks Like a Heart: дивіться відео онлайн

Нетта Барзілай – Bassa Sababa

З українською столицею також познайомилась 2 роки тому переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай. Ізраїльська виконавиця у грудні 2018-го прибула в Київ, аби знятись у таких столичних локаціях, як бульвар Вернадського та Дарницький міст. Зірка також з'явилась у бібліотеці імені Вернадського. Зірка у кліпі каталась у рожевому автомобілі і гналась за нареченим, який втік від неї на церемонії одруження.

Режисером кліпу став Рой Раз, а команда, яка займалась всіма етапами створення відео, – кияни зі студії 23/32 Films.

Нетта Барзілай – Bassa Sababa: дивіться відео онлайн

Дуа Ліпа – We're Good

Однією з тих, хто наважився зняти свій кліп у час пандемії коронавірусу у Києві, стала британська зірка Дуа Ліпа. Хоч вона і не була фізично присутня у столиці України, але за неї все зробила її команда – зірка знялась у додаткових кадрах у США. Робота над кліпом відбувалась паралельно на двох павільйонах і тривала два дні. Знімальна команда облаштувала декорації ресторану з кухнею і три басейни, а всі кадри, які могли нашкодити живим істотам, знімали із силіконовими копіями.

Режисерами кліпу став знаменитий режисерський дует Vania & Muggia – Ваня Хейман та Gal Muggia. Вони співпрацювали з українською продакшн-компанією shelter.film.

Дуа Ліпа – We're Good: дивитись відео онлайн

Foals – What Went Down

Ще у 2015 році на зйомки кліпу у Києві приїхав відомий британський колектив Foals. Відомо, що соліст гурту – Яніс Філіпакіс – має українське коріння, тому часто приїжджає в Україну. 6 років тому він та його колеги вирішили зняти свій кліп до пісні What Went Down саме в українській столиці. У відео їх можна побачити у таких локаціях, як Київське море, Харківський житловий масив на Троєщині і старий критий басейн.

Режисером кліпу став фотограф Нейл О'Брайн, про українські продакшн-студії нічого не відомо.

Foals – What Went Down: дивіться відео онлайн

Oh Wonder – Hallelujah

Знаменитий англійський дует виконавців Oh Wonder у 2019 році зняли свій кліп на пісню Hallelujah. Знімання ролика відбувались у покинутому гольф-клубі під Києвом. Відомо, що пошук локацій для кліпу тривав 4 дні, а для зйомок було переглянуто 16 місць. Зупинились на гольф-клубі, де за горизонтом ще літали повітряні кулі.

Режисером кліпу Hallelujah став Грегорі Орел, а участь у створенні кліпу взяла українська компанія 23/32 Films.

Oh Wonder – Hallelujah: дивіться відео онлайн

Editors – Frankenstein

Ще один рок-гурт з Британії – Editors – у 2019 році зняли свій кліп у таких київських локаціях, як проспект Перемоги, Національний цирк, Осокорки, майданчик одного з супермаркетів, а також салон столичної маршрутки. Згідно із сюжетом кліпу Frankenstein, герой намагається викопати з могили і повернути до життя померлих співачок, на ім'я Baeonse і Sailor Twyft – з натяком на Бейонсе та Тейлор Свіфт.

Режисером відео став Грегорі Орел (як і в кліпі Oh Wonder), а також київська команда 23/32 Films.

Editors – Frankenstein: дивіться відео онлайн

Coldplay – Trouble In Town

Британці з гурту Coldplay теж не стримались, аби не знятись в українській столиці. Музиканти зняли кліп Trouble In Town ще у грудні 2019 року. У ролику можна побачити ЖК Chicago Central House біля станції метро "Олімпійська", Будинок одягу на Львівській площі, вулицю Старовокзальну, торговий центр "Україна і Premier Hotel Lybid.

Режисером кліпу стала Аойфе Макардл, а над відео працювала українська компанія Radioaktive Film.

Coldplay – Trouble In Town: дивіться відео онлайн

Zayn, R3hab Jungleboi – Flames

Чоловік знаменитої моделі Джіджі Хадід та відомий виконавець Зейн Малік (Zayn) разом з датським продюсером R3hab і діджеєм Jungleboi зняли кліп у Києві. Фізично на зніманнях вони присутні не були, але візуальну частину кліпу втілила київська команда LIMELITE ще у 2019 році. У відео також використовували маски української артстудії Боб Бассет. Режисерами кліпу-антиутопії став дует Frank Borin & Ivanna Borin. У кадрах кліпу можна побачити Національну бібліотеку імені Вернадського і Дарницький вокзал.

Zayn, R3hab Jungleboi – Flames: дивіться відео онлайн

Avicii – Lonely Together ft. Rita Ora

Шведський діджей Avicii, на жаль, помер у 2018 році, але про його сети пам'ятають досі. Один з таких він створив у колаборації з британкою Рітою Орою. У кліпі 2017-го року, знятому на пісню Lonely Together, можна побачити такі київські локації, як Рибальський міст, Ботанічний сад і парк "Перемога". Героями відео теж стали українці – ексбарабанщик проєктів Alloise та Dvoe Артем Угодників і його дружина Аліна.

Над відео працювала київська команда Kiev Postproduction, а режисером став Леван Цікурішвілі.

Avicii – Lonely Together ft. Rita Ora: дивіться відео онлайн

