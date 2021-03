Девід Гетта, Avicii та Армін ван Бюрен: діджеї, які влаштовують найкращі вечірки у світі

Без них не обходиться жодна крута вечірка; вони вміють "запалювати" атмосферу на танц-полі й тримати динамічний ритм аж до світанку, ці люди можуть перетворити нудну дискотеку у найкращий вечір року. Звичайно, що це діджеї.

Небагато хто зможе "завести" публіку своїм музичним смаком й вмінням оригінально видозмінити мелодію. А от діджеї роблять це щодня. Вечірки стають яскравими й незабутніми не лише через дим-машини чи відблиски дискокуль, а й завдяки тим, хто стоїть за пультом діджея й наповнює клуб драйвом. Тому до Дня діджея ми хочемо ознайомити вас із найкращими діджеями-виконавцями світу та України.

Девід Гетта

Французький діджей та володар двох премій Греммі, Девід Гетта, вважається одним із найвідоміших музикантів серед діджеїв. Він плідно співпрацює із такими популярними виконавицями і виконавцями як Ріанна, Снуп Дог, Sia, Мадонна й з іншими зірками. Кращі сингли діджея – це Love Is Gone (2007), The World Is Mine (2004), Who's That Chick? (2010). До слова, у 2016 році Девіду випала честь написати гімн для Чемпіонату Європи з футболу.

Dimitri Vegas & Like Mike

Греко-бельгійський дует Dimitri Vegas & Like Mike, заснований братами Димитрієм і Майклом Тівайосамі, почав підкорювати серця людей у 2007 році. Знаковою для Dimitri Vegas & Like Mike стала участь у фестивалі електронної музики Tomorrowland, куди вони були запрошені в якості господарів. З цього моменту слава гурту почала стрімко зростати.

Після випуску реміксу Work That Body, виконавцями зацікавився відомий діджей Axwell, який довірив їм зробити ремікс Rotterdam City of Love, Абеля Рамоса, для свого лейблу AXTONE.

Dimitri Vegas & Like Mike у 2010 році були вдостоєні честі зробити гімн фестивалю Tomorrowland. Сингл назвали Tomorrow (Give Into The Night) і випустили у лейблі дуету – Smash The House. У 2013 році Dimitri Vegas & Like Mike стали володарями міжнародної премії International Dance Music Awards у категорії Breakthough DJ.

Dimitri Vegas & Like Mike – Pull Me Closer: дивитись онлайн

Мартін Гарікс

Нідерландець Мартейн Герард Гаррітсен, відомий під ім'ям Мартін Гарікс, вперше став лідером рейтингу кращих діджеїв планети в 2016 році. "Дику" популярність молодому діджею приніс трек Animals, який підірвав чати у 2013 році. Мартін Гарікс створює треки разом із Дуа Ліпою, Бебе Рексою та працює у таких напрямках, як електро-хауc, стежок і прогресив.

Армін ван Бюрен

Ще один нідерландський диск-жокей, який неодноразово ставав володарем різних нагород – це Армін ван Бюрен. Визнання прийшло до ван Бюрена завдяки авторському шоу "A State Of Trance", радіотрансляції якого ведуться з 2001 року.

Також, слави виконавцю додав альбом Imagine , який у 2008 році зайняв перші позиції голландських альбомних чартів. Imagine був таким успішним проєктом, що приніс Арміну ван Бюрену престижну Греммі. Загалом в Арміна вийшло 6 альбомів й найвідомішими піснями є Waiting For The Night та Great Spirit.

Avicii

Тім Берглін, більш відомий за псевдонімом Avicii, був популярним й перспективним діджеєм. На жаль, у 2018 році виконавець пішов із життя. З Avicii співпрацювали Мадонна, Ленні Кравіц та Ріта Ора. Одними із "найхітовіших" його синглів були Wake me up та The Nights.

Avicii – Wake Me Up: дивитись онлайн

Miss K8

Українські діджеї не відстають від своїх закордонних колег й також здобувають популярність й міжнародну славу. Miss K8 (Катерина Кремко) – українська діджейка і музична продюсерка, яка працює у жанрі хардкор-техно. Дівчина виступає на відомих світових фестивалях електронної танцювальної музики – Defqon.1, Syndicate або Masters of Hardcore. У 2020 році виконавиця зайняла 54-те місце у рейтингу від журналу DJ Magazine. Miss K8 запалює танц-поли піснею Out Of The Frame.

ARTBAT

Дует українських діджеїв ARTBAT гордо носить звання "Прорив року", яке їм надали у 2019 році. Гурт складається з двох досвідчених київських діджеїв і продюсерів Артура й Батіша. Вони об'єдналися в 2016 році й уже мають хорошу репутацію у світовій електронній музиці. У 2020 році ARBAT опинився на 45 позиції рейтингу діджеїв за версією видання DJ Magazine. Одними із найвідоміших треків дуету вважаються Tabu та For feelings.

Кельвін Гарріс

Відомий шотландський діджей і продюсер Кельвін Гарріс є лауреатом NME Awords і The Music Producers Guild Awords. Пісня з першого ж його альбому одразу потрапила у Top 10 UK Singles Chart і протрималася там протягом п'ятнадцяти тижнів. Харріс працює з такими зірками як Кайлі Міноуг, Ріанна, Софі Елліс-Бекстор, Dizzee Rascal. Пісні виконавця – Summer, My way, Feel So Close.

Calvin Harris – Summer: дивитись онлайн

Стів Аокі

Популярність каліфорнійському електроннику Стіву Аокі принесли не власні хіти, а ремікси композицій. Аокі працював над піснями Дрейка, Майкла Джексона, Ленні Кравіца та інших.

У 20 років діджей заснував власний рекорд-лейбл Dim Mak Records, де згодом записали свої треки Armand Van Helden і Dada Life. У 2012 році вийшов альбом Wonderland, над яким разом з діджеєм працювало багато зірок – The Exploited, LMFAO, Lil Jon, will.i.am, Кід Каді, Вінтер Гордон і Тревіс Баркер.

Omnia

Діджей із Донеччини, Євген Смирнов, був двічі включений у список 100 кращих діджеїв планети від престижного рейтингу DJ Mag – Top 100 DJ's, а також двічі ставав діджеєм №1 України.

Слава до Omnia прийшла у 2012 році, після випуску треку The Fusion, а наступні сингли The Light і For The First Time ще сильніше зміцнили його позиції на світовому рівні електронної музики. Також, музикант веде власний подкаст Omnia Music Podcast, де експериментує з різноманітними жанрами електронної музики.