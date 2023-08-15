Вічно молодий: як змінився Артем Пивоваров за 10 років кар'єри – фото, які здивують

Артем Пивоваров – український музикант та автор пісень. У музиці він вже понад 10 років: за цей час він змужнів та вдосконалив свій стиль. Як змінився артист – дивіться архівні та сучасні фото артиста зараз.

Артем Пивоваров народився у Вовчанську Харківської області (місто було окупованим у 2022 році). Вже у 12 років він пішов займатися грою на гітарі, але полишив навчання. 24 Канал розповість більше про його шлях та як змінювався артист.

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Артем Пивоваров так і не здобув музичної освіти, але став бакалавром екології. Його шлях у музиці розпочався у складі гурту Art Rey у 2012 році. Тоді Артем записав перші акустичні пісні. Наступного року артист випустив дебютний сольний альбом "Космос". У 2015 році Пивоваров презентував треки, написані в дуетах, а в наступні роки співпрацював як з українськими, так і з російськими артистами.



Артем Пивоваров / Фото з пінтересту

У 2018 році Артем Пивоваров взяв участь в Atlas Weekend та почав частіше писати українською. Зокрема, створювати пісні, що мали й російськомовну, і україномовну версію. У 2021 році Артем Пивоваров виграв у номінації "Найкраща пісня" з треком "Дежавю".



Артем Пивоваров / Фото з інстаграму артиста

У 2022 році Артем Пивоваров відзначився виходом альбому "Твої вірші, мої ноти". Це пісні та дуети з популярними виконавцями, записані на вірші відомих поетів, а ще переспіви українських народних пісень. Музикант активно займається волонтерством: наприклад, після благодійного туру Європою він привіз ЗСУ 5 авто. Артем Пивоваров – перший з артистів, хто зібрав палац "Україна" після початку великої війни.



Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артист

Зараз Артем Пивоваров – зірковий тренер "Голосу країни-13".



Артем Пивоваров / Фото 1+1

Як змінювався Артем Пивоваров – фото

За 10 років кар'єри Артем Пивоваров змужнів та подорослішав – зараз йому 32 роки. Та зміни у його зовнішності майже непомітні: як співає артист: "молодий я, молодий".

Артем Пивоваров багато експериментував із зачісками: мав коротке та довге волосся, яке заплітав у косички. Також змінювався його стиль.



Артем Пивоваров / Фото з інстаграму фан-сторінки артиста



Артем Пивоваров / Фото з інстаграму фан-сторінки артиста



Артем Пивоваров / Фото з інстаграму фан-сторінки артиста



Артем Пивоваров / Фото з пінтересту



Артем Пивоваров / Фото з інстаграму артиста



Артем Пивоваров / Фото з інстаграму артиста



Артем Пивоваров та пес Патрон / Фото з інстаграму артиста



Артем Пивоваров / Фото з інстаграму фан-сторінки артиста