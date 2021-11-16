Як на зло – повна сієста, – Анна Різатдінова розповіла про екстремальні пологи

Спортсменка і телеведуча Анна Різатдінова виховує 4-річного сина Романа від бізнесмена Олександра Онищенка. За її словами, хлопчика вона народила в столиці Іспанії – у розпал сієсти, коли люди йдуть відпочивати від спеки та сонця.

Жінка розповіла, що хлопчик повинен був народитись 1 листопада, але з'явився на світ на 2 тижні пізніше – 12 листопада. А сталось все надто раптово – під час прогулянки парком у Барселоні.

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"Ми з батьками гуляли парком у Барселоні, як несподівано я відчула, що відійшли води. Ми вмить поїхали до лікарні. Це був вихідний день і як на зло – повна сієста. Нам довелося чекати на лікарів ще півтори години. І ось він – довгоочікуваний момент. Після легких і безболісних пологів я нарешті побачила свого Рома: маленького, з пучком чорненького волосся і вагою три вісімсот", – поділилась спортсменка.



4-річний син Анни Різатдінової / Фото з інстаграму спортсменки

Також Анна зізналась, що завжди мріяла про дівчинку, адже вона виросла у жіночому оточенні: у дитинстві мама була тренером з художньої гімнастики, а роки юності пройшли в оточенні таких же дівчат-спортсменок, як вона сама. Тому коли дізналась, що у неї народиться хлопчик, було відчуття розгубленості. Але з часом вона почала готуватись до материнства, читаючи про це безліч книг та лекцій.

"Але це не допомагало мені налаштуватися. Тоді я зрозуміла – треба просто довіритись природі, слухати лише свій внутрішній голос… Це почуття (народження дитини – Showbiz 24) назавжди залишиться у моїй пам'яті! Я його дочекалася, почула цей голосок. І зрозуміла: мій найулюбленіший чоловічок поруч!" – підсумувала зірка.



Анна Різатдінова з сином Романом / Фото з інстаграму спортсменки

Зазначимо, що кілька днів тому син Анни Різатдінової святкував 4-й день народження, з чим зіркова матуся його і привітала в мережі, а також показала кілька світлин. Чи був батько хлопчика на святкуванні – невідомо, адже у 2019 році жінка розлучилась з Олександром Онищенком.