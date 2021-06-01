19-річний Роман Сасанчин розповів, як освідчився коханій

19-річний переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин зробив пропозицію дівчині Іванні. Співак зізнався, що давно наважився на цей крок і готував романтичний сюрприз. Однак все пішло не за планом. Як він освідчився коханій, дізнавайтеся далі.

Народний улюбленець, який підкорив сцени "Голосу. Діти" та "Голосу країни-10", познайомився з 23-річною обраницею лише минулого року. Пара швидко переїхала до столиці, у квартиру, яку Роман Сасанчин отримав після перемоги в талант-шоу, й не стала затягувати з заручинами.

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Приїхавши на благодійний концерт у Тернополі, артист хотів зробити пропозицію Іванні саме в тому місці, де вони познайомилися. Він купив каблучку і розкішний букет червоних і білих троянд, однак дівчина відмовилася йти до коханого через погане самопочуття.

Подзвонив їй, а вона не захотіла прийти. Ми навіть трохи посварилися... Я приходжу до неї, стаю на коліно перед дверима, біля ванної, і роблю пропозицію,

– розповів Роман Сасанчин.

Як з'ясувалося, того дня Іванна мала високу температуру та не захотіла виходити з дому, адже не підозрювала про освідчення. Вона відповіла "так" у піжамі, що, на думку переможця "Голосу країни-10", не надто романтично.

"Я собі думала одне, він – зовсім інше. Трошечки посварилися", – додала обраниця Романа Сасанчина.

Роман Сасанчин з нареченою / Фото з інстаграму переможця "Голосу країни"

Роман Сасанчин розповів, що мама, яка знову вчиться ходити після важкої боротьби з COVID-19, схвалила його рішення. Наразі наречені не планують заводити дітей, адже хочуть пожити для себе.

"З цією людиною я вже пробув понад рік, і в мене немає поглядів, що може щось змінитися. Тому якщо потрібно чогось досягнути, ми будемо йти двох", – запевнив Сасанчин.