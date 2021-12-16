Як дві краплі води: Володимир Остапчук зачарував фанатів світлиною з мамою
Джерело:інстаграм Володимира Остапчука
Український телеведучий Володимир Остапчук часто показує в мережі моменти особистого життя, тому поділився новим фото з матір'ю Інною. Фанати були вражені схожістю зіркової матусі з сином.
Із соцмереж можна зрозуміти, що між Володимиром та Інною Володимирівною збереглись теплі відносини. Хоч вона проживає в рідному місті ведучого – Умані, чоловік часто приїжджає провідати батьків на своєму автомобілі.
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Схоже, під час однієї з таких поїздок Володимир зробив миле селфі-фото з найріднішою. Він щиро усміхається на камеру, поки позаду його мама ніжно поставила голову на плече сину. "Мамуля", – лаконічно підписав фото телеведучий.
Володимир Остапчук з мамою Інною / Фото з інстаграму шоумена
Раніше в інтерв'ю "Сегодня" Остапчук розповідав, що сама мама навчила його бачити прекрасне у житті.
Мама навчила бути тонким, відчувати і не соромитися цього. Я пам'ятаю, як плакав, прочитавши уперше "Гидке каченя" в першому класі. І мама підійшла, обняла ззаду і сказала "Як я рада, синку, що ти відчуваєш це". Я думаю, це головне, що вона дала мені і братові з сестрою – бачити, чути і радіти,
– розповідав Володимир.
Варто додати, що окрім Володимира пані Інна виховала ще одного старшого сина Андрія та доньку Ольгу, яка є близнючкою Остапчука.
Володимир Остапчук з сестрою Ольгою / Фото з інстаграму ведучого
Реакція мережі
Прихильники ведучого одразу побачили схожість між родичами і засипали їх милими коментарями:
- "Дуже подібні з мамою. Мамулька ваша просто супер. Очевидно, що добра благородна людина!";
- "Мама – то святе";
- "Ой. Еван, виявляється, на бабусю так схожий!!";
- "Дуже схожі";
- "Мамі – уклін і найкращі побажання. Таких незвичайних діток виростила";
- "Мамин син – щасливий по життю";
- "Ваша мама – диво!";
- "Такі класні";
- "Які гарні".