"Як у дешевому стриптиз-клубі": Злату Огнєвіч розкритикували за відвертий танець на "Холостячці"

У 4 випуску "Холостячки" Злата Огнєвіч запросила учасників на вечірку в стилі кабаре. На завершення зустрічі вона показала гарячий танець у напівпрозорому вбранні. Сміливий номер ошелешив чоловіків, але обурив мережу.

Публіка розраховувала, що свої таланти на "Холостячці" будуть демонструвати лише учасники. Однак Злата Огнєвіч не змогла залишити чоловік без сюрпризу. Вона вийшла на сцену з еротичним танцем, для якого обрала відвертий образ.

Не пропустіть Холостячка 2 сезон 4 випуск: драматичне прощання та гарячий танець від Злати Огнєвіч

Перед 11 претендентами на своє серце співачка з'явилась у прозорому комбінезоні з бахромою, яка ледь прикривала інтимні місця її тіла. Вона не тільки продемонструвала свою гнучкість, а й розкрила сексуальність. Чоловіки вперше побачили Злату Огнєвіч такою пристрасною.

Злата Огнєвіч станцювала гарячий танець / Фото СТБ

Реакція учасників "Холостячки"

Усі без винятку чоловіки оцінили гарячий танець Злати Огнєвіч. Одні з них засипали її компліментами, тоді як в інших вирувала ревність і почуття власності:

"Я не бачив Злату Огнєвіч такою сексуальною. Я реально переживав, що вона "пай-дівчинка", а тут я побачив будуарну Злату. І це мене радує";

"Це було наскільки пристрасно, енергійно, чуттєво, сексуально й красиво, що хвилею накрило всіх чоловіків";

"Я був шокований, що вона усвідомлює свою сексуальність, приймає себе. Це неймовірно";

"Це танець жінки, яка любить себе";

"Я шокований, така тигриця, просто вау";

"Я уявив, що це моя жінка, а навколо – глядачі, які прийшли позаздрити, що в мене така дівчина";

"Ти цим насолоджуєшся, тебе це заводить, ти хочеш, щоб це було твоє".

Реакція мережі

На відміну від учасників "Холостячки", користувачі інстаграму накрили Злату Огнєвіч хвилею хейту. Більшості глядачів її танець здався вульгарним. Публіка вважає, що таку пристрасну постановку мав би побачити один єдиний чоловік, якого вона обере у фіналі.