"Син жирує, а мама в капцях": Андрій Данилко зізнався, як журналісти "посварили" його з мамою

Шоумен Андрій Данилко ще близько два роки тому втратив маму. Він спростував твердження про те, що мав складні стосунки з ненькою.

Український шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, дав інтерв'ю російській опозиційній журналістці, повідомляє 24 канал. Він відверто розповів про стосунки з покійною мамою Світланою.

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Данилко про те, як його "розсварили" з мамою

Андрій Данилко розповів, що інформація про його погані чи складні стосунки з мамою – чутки, які розносили недобросовісні журналісти.

Ми ніколи не були далекі. Нас "посварили" журналісти. "Погляньте, як син жирує, а мама на городі в капцях". Ну, на городі вона. А в чому вона там має бути? На підборах? Вони приїжджали, питали, знімали…

– зізнався Андрій Данилко.

Шоумен додав, що його мама завжди відмовлялась від пропозицій зіркового сина, наприклад, не хотіла переїжджати в кращу квартиру. Також він зауважив, що просив її перестати давати інтерв'ю.

"Вони ж тебе просто використовують. От якби вони тобі хоч платили, то хоч щодня давай їх, розповідай, що хочеш і чим я хворів. Але вони просто її дурили. І як вони знаходили цю адресу? Мені зараз скажи, де будинок знаходиться... там проїхати – це тихий жах. І вони якось знаходили, приїжджали, тиснули на жалість, вона їх впускала і вони знімали це в такому світлі, щоб показати, який я поганий син".



Мама Андрія Данилка / Скриншот з відео

Правда про стосунки з мамою

Мені подобалося, що у нас з мамою не було ось цих "телячих ніжностей". Я не міг пережити, коли бачив в інших сім'ях ось ці ось фрази "Ой, синочку, там ось ці трусики та маєчка...". Ось ці соплі... і моя мама так не любила,

– зізнався Андрій Данилко.

Артист додав, що в нього та матері Світлани були хороші дружні стосунки. Вона не нав'язувала синові своїх думок, але допомагала з проблемами. "У нас були дуже добрі стосунки дружньо-людські. Я ніколи нічого не вимагав, але те, що треба було і вона могла вирішити, вона це вирішувала".