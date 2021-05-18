На яхті: Кайлі Дженнер показала великі груди у блискучому бікіні

Американська знаменитість Кайлі Дженнер продовжує розбурхувати уяву прихильників гарячими світлинами. Цього разу вона продемонструвала пишний бюст в купальнику.

Відома американська модель та засновниця б'юті-бренду Кайлі Дженнер опублікувала нові спекотні фото на особистій сторінці. Зірка засвітила пишні принади й завела мережу.

Спекотно Кайлі Дженнер похизувалася пишним бюстом у нюдовому купальнику: гарячі кадри

Кайлі Дженнер у бікіні

Знаменитість відправилась на відпочинок разом з донькою та подругами. Кайлі не втрачає нагоди влаштовувати фотосесії у відвертих вбраннях. Цього разу зірка оприлюднила світлини зі зйомки на яхті.

Дженнер постала перед камерою в сріблястому блискучому бікіні від Dolce&Gabbana. Він вдало підкреслював пишні груди моделі, та не без уваги залишилися її апетитні сідниці. Спокусливий образ доповнював ланцюжок на тілі від Lili Claspe, сережки-підвіски та кілька каблучок.

Мокре волосся Кайлі додавало кадрам особливої перчинки. На обличчі зірки був легкий макіяж з акцентом на губах.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму моделі



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму моделі