Яблуко від яблуні: як діти зірок українського шоубізу будують власні кар’єри

У суспільстві інколи побутує думка, що якби не зіркові батьки, то й діти б не вибились у люди. Проте сьогодні "золота молодь" доводить протилежне, адже прагне досягти результату завдяки власним силам і можливостям.

Марія Полякова



Марія Полякова / Фото з інстаграму Марії

Марія – донька знаменитої української співачки Олі Полякової та бізнесмена Вадима Полякова. Дівчина ще раніше заявила, що не хоче залишатись у тіні матері. Тому сьогодні 17-річна Полякова має власну музичну групу під назвою "ШВЫ", де є солісткою. У такий спосіб юна зірка вирішила будувати й просувати власну кар’єру. До слова, Марія виконує пісні у рок-стилі. Проте хейтери з усіх сторін пишуть досить таки образливі коментарі. Чи то з приводу зовнішності, чи з приводу пісень, чи навіть поцілунку з бойфрендом.

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Але зіркова матуся теж не стоїть осторонь. Вона підтримує доньку і записує відеовідповіді ненависникам, які критикують то фігуру Марії, то засуджують за обраний стиль, дошкуляють за тексти пісень тощо.

Також дівчина активно веде свою сторінку в соціальних мережах. Зараз вона налічує 175 тисяч підписників. Вона не приховує, що заробляє на цьому. В одному з інтерв’ю розповіла, що рекорд її заробітку за тиждень становив 10 тисяч гривень. Але в середньому заробіток менший. Це лишень початок кар'єри, тому нам залишається побажати успіху й не звертати уваги на злісні коментарі.

Злата Мітчелл



Злата Мітчелл / Фото з інстаграму Злати

Дівчина – донька відомої української телеведучої та ревізорки Ольги Фреймут та британця Ніла. У свої 15 років Злата досягнула чимало.

Зокрема, вона має власний бренд одягу MITCHELL CLOTHING. У дівчини навіть був показ власної колекції. До слова, ціни на одяг не маленькі: сукня Feminity in Sport коштує 2900 гривень, худі – 2100, лавандовий костюм – 4100.

Фреймут також часто говорить про якісну освіту для дітей. В одному з постів, писала про "Освіту за кордоном", що може свідчити про те, що Злата вчитиметься та розвиватиме власні здібності за межами України. Також відомо, що юна бізнеследі захоплюється танцями й неодноразово брала участь в різних постановках. Вона також часто проживає у США, де має чимало друзів та колег по танцях.

Андрій Потапенко



Андрій Потапенко / Фото з інстаграму Андрія

Батьки Андрія – репер Потап та продюсерка Ірина Горова. Хлопчику 13 років. Здавалось, чого можна досягти в такому досить ранньому віці. Але це твердження не про нього. Попри свій вік, юний блогер активно веде свій інстаграм. У вибраних сторісах хлопець неодноразово рекламував кредитні картки "Райффайзен Банк Аваль".

Також юнак доволі часто з'являється на одній сцені зі своїм батьком: разом вели спільний ефір "Танці з зірками" або ж Андрій знявся у кліпі із гуртом MOZGI. У 2019 році Потап поділився, як його син читає реп на власному випускному. Можна припускати, що росте гідна заміна.

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Але хлопець в одному з інтерв’ю розповів, що йому дуже часто погрожують хейтери словами: "Ми тебе вб’ємо", "Ти нас дратуєш". Проте він вже не звертає уваги на подібні речі.

Андрій на своїй сторінці пише досить таки "дорослі" пости: "Цілі на відпустку: прочитати книгу, схуднути на 2 кілограми, отримати сертифікат дайвера", або ж відеорецепти чи фото з підтримкою благодійного проєкту. Зокрема хлопець цікавиться криптовалютою, але не готовий успадковувати в майбутньому бізнес своїх батьків – MOZGI Entertainment.

Марія Кравець



Марія Кравець / Фото з інстаграму Марії

Дівчина – донька відомої української комедійної актриси Олени Кравець та автора студії "95 квартал" Сергія Кравця. З 15 років Марія живе окремо від батьків. Таке рішення прийняла зіркова мама. Адже в той час народились двійнята і у квартирі було не так багато місця для такого сімейства.

Чоловік спершу був проти, але потім жінка його вмовила, обумовлюючи всі ризики. Тому дівчина досить швидко стала самостійною. Марія є частинкою танцювального колективу IWD.Clan. Вона часто ділиться на своїй сторінці в інстаграм виступами. До слова, дівчина не пішла в популярну на сьогодні професію – блогерство.

Веніамін Огір



Тіна Кароль і Веніамін / Фото з фан-сторінки інстаграму

Веніамін – син співачки Тіни Кароль та покійного продюсера Євгена Огіра. Хлопець навчається у Великій Британії, живе в українській сім’ї.

В одному з інтерв’ю Кароль розповіла, що дуже задоволена навчанням та становленням сина. Вважає, що за кордоном Веніамін навчився набагато більше української культури, ніж тут. Веніамін розповідав, що бачить подальшу перспективу в навчанні в якомусь американському коледжі. За кордоном хлопець танцює й українські народні танці.

Автор: Марта Гнат