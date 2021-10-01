Я з ріднею досі не спілкуюся , – солістка Go_A про складне дитинство та стосунки з мамою

Українська виконавиця Катерина Павленко з гурту Go_A, який отримав на Євробаченні 5 місце, дала відверте інтерв'ю для шоу "Слава+". на "Люкс ФМ". Зірка поділилась, що після важкого дитинства досі має напружені стосунки з рідними, але не відмовляється з ними спілкуватись.

Одразу після Євробачення-2021 Катерина Павленко в одному з інтерв'ю зізналась, що має напружені стосунки з матір'ю. Після повернення з конкурсу у Роттердамі мама її не підтримала і вони взагалі не спілкувались на цю тему. Вона зізнавалась, що мама хоче, аби Катерина повернулась на роботу в містечко Березань на Київщині, де вона понад три роки керувала хором ветеранів.

До слова Ми на цю тему не говорили, – солістка Go_A про реакцію мами на її успіх на Євробаченні

"Я зідзвонювалася з мамою, але ми на цю тему не говорили. Мені здається, вона не усвідомлює цього. Вона мене запитала, коли я повертаюся на роботу в Березань", – розповідала солістка гурту Go_A. Також мама не приїжджала в аеропорт Києва, аби зустріти доньку з Євробачення, але приїхали люди з Березані.



Катерина Павленко з дідусем / Скриншот з відео програми "ЖВЛ"

Також Катерина Павленко ділилась історією про важке дитинство, адже вона росла без батька, а мати була військовою. З дому, де пройшло дитинство Катерини, їх з мамою одного дня попросили піти – коли помер дідусь, під час поділу майна мамі не дали нічого. Певний час дівчина з мамою жили в холодному будинку без вікон, а згодом їх і звідти вигнали, через що ті постійно жили у знайомих. Мама за свою зарплату винайняти житла не могла. Через погані умови та холод Павленко часто хворіла та навіть пережила 2 операції, після яких могла не вижити.

"Бажання вирватись із замкнутого кола рухало мене з дитинства"

Така історія спричинила чимале обговорення у суспільстві. Зараз Катерина Павленко зізналась, що не очікувала від себе таких відвертостей на всю Україну, але її мотивувало те, що краще хай це розповість вона, ніж інші журналісти з чужих уст. Вона додала, що коли розповіла власну історію, то почала отримувати від людей сотні подібних з подяками.

Зараз у неї з рідними нейтральні стосунки. Вона повністю відділила своє життя та родичів.

Вони (родичі, – Showbiz 24) все розуміють, нав'язливого спілкування немає. Є родичі, які почали мені передавати привіти. Але, чесно кажучи, я з ріднею досі не спілкуюся і в мене немає до них якихось негативних емоцій, в мене до них – жодних претензій. Я навпаки вдячна за кожну хвилину свого життя за те, що я зараз така, як є. Я нічого не боюсь, у мене сформувалась загартованість,

– констатувала зірка.

Щодо стосунків з матір'ю, то вона не припинили з нею спілкуватись, але особистим теж не ділиться. Ситуацію з Євробаченням вона вирішила не коментувати.

"Ми спілкуємося, ми зідзвонюємось, вона до мене приїжджає переночувати. У нас складні стосунки і немає бажання усе розповідати, бо на це знадобиться половину життя. Але немає такого, що я не беру слухавку чи кажу: "Не дзвони мені", – пояснила артистка.



Маленька Катерина Павленко з мамою / Скриншот з відео програми "ЖВЛ"

У дитинстві вона мала значно тепліші стосунки з мамою, але чому зараз у неї таке напружене спілкування – не знає. Ймовірно, у ній сидять старі образи. Вона зазначає, що у неї трапляється "точка неповернення, після якої її вже не зупинити". Катерина переконана, що у її з мамою стосунках не варто щось змінювати, бо не вважає за необхідне комусь щось доводити чи самим змінюватись. Щоправда, вона зізналась, що їй завжди приємно бачити та спостерігати за теплими стосунками в інших сім'ях. І таку модель стосунків вона б обрала для своєї сім'ї.

Також Павленко додала, що якщо у дитинстві в багатьох є приклади людей, якими хочеться бути, то у неї були такі приклади, якими точно не хочеться. І саме таке бажання вирватись із замкнутого кола рухало нею з дитинства.

Інтерв'ю Катерини Павленко для шоу "Слава+": дивіться відео онлайн