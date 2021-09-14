Я не питаю дозволу, – Оля Цибульська зізналась, як чоловік ставиться до її еротичних фото

Популярна українська співачка Оля Цибульська зізналась, що її чоловік негативно ставиться до відвертих зйомок. Однак про інстаграм він не говорив нічого, тому артистка навіть не питає дозволу публікувати еротичні фото.

Успішна українська артистка Оля Цибульська активно веде особистий блог в інстаграмі. Часто вона публікує там фото в спокусливих вбраннях, купальниках чи спідній білизні. Як зізналась зірка, саме ці світлини найбільше критикують користувачі мережі.

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Як чоловік Олі Цибульської реагує на її фото

Знаменитість розповіла, що ніколи не питає думки чоловіка перед тим, як оприлюднити відвертий кадр.

Я не питаю дозволу в чоловіка на свої бажання ніякі й ніколи. Бачили очі, що купували. Я його попереджала,

– заявила зірка.

Все ж Оля Цибульська визнала, що її коханий негативно поставився до можливої зйомки зіркової дружини у відвертому журналі.

"У нас була дискусія стосовно знімань для чоловічого глянцю. Я насправді не впевнена, що мої груди відрізняються чимось від грудей моїх колег, і в мене немає цілі знятися оголеною для журналу. Але сам факт того, що в нас виникла дискусія, і він мені щось спробував забороняти… Я в той же день виклала фото в інстаграм в білизні. Мова про глянець чоловічий йшла, про інстаграм – ні. Нічого, тепер мовчить", – зауважила співачка.



Оля Цибульська в купальнику / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Як кохані зірок ставляться до відвертих фото дружин