Я не спрашиваю разрешения, – Оля Цибульская призналась, как муж относится к ее эротическим фото

Популярная украинская певица Оля Цибульская призналась, что ее муж негативно относится к откровенным съемкам. Однако об инстаграме он не говорил ничего, поэтому артистка даже не спрашивает разрешения публиковать эротические фото.

Успешная украинская артистка Оля Цибульская активно ведет личный блог в инстаграме. Часто она публикует там фото в соблазнительных нарядах, купальниках или нижнем белье. Как призналась звезда, именно эти фотографии больше всего критикуют пользователи сети.

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Как муж Оли Цибульской реагирует на ее фото

Знаменитость рассказала, что никогда не спрашивает мнения мужа перед тем, как обнародовать откровенный кадр.

Я не спрашиваю разрешения у мужа на свои желания никакие и никогда. Видели глаза, что покупали. Я его предупреждала,

– заявила звезда.

Все же Оля Цибульская признала, что ее возлюбленный негативно отнесся к возможной съемке звездной жены в откровенном журнале.

"У нас была дискуссия относительно съемок для мужского глянца. Я на самом деле не уверена, что моя грудь отличается чем-то от груди моих коллег, и у меня нет цели сняться обнаженной для журнала. Но сам факт того, что у нас возникла дискуссия, и он мне что-то попытался запрещать... Я в тот же день выложила фото в инстаграм в белье. Речь о глянце мужском шла, об инстаграм – нет. Ничего, теперь молчит", – заметила певица.



Оля Цибульская в купальнике / Фото из инстаграма Оли Цибульской

Как любимые звезд относятся к откровенным фото жен