Я би хотів, щоб 1 вересня діти пішли у школу, – Кондратюк припустив, як довго може бути війна

Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк поділився думками, як довго буде тривати кровопролитна війна в Україні через загарбницькі дії росіян. Він має надію, що до кінця літа все вирішиться, але усе буде залежати від "апетитів" Путіна.

За словами Кондратюка, ще у березні 2022 року, коли йшов перший-другий тиждень війни, він зрозумів, що все не закінчиться швидко. Й загалом для нього відчуття війни було присутнє ще з 2014 року.

Читайте також Має бути як порнографія, – Кондратюк порадив, що робити з Пушкіним і всією російською культурою

"Я зрозумів це ще у березні 2014 року. Але я розумів, що однозначно буде нова війна, а те, що вона буде довгою – десь, мабуть, на початку березня, коли ми покинули наш дім. Тоді я думав, що до кінця весни або літа, а тепер ніхто не знає і напевне не може сказати, коли це закінчиться з нашого боку", – каже чоловік.

За прогнозом продюсера, все залежить від багатьох обставин.

Я б хотів, щоб діти 1 вересня пішли у школу з Луганської, Херсонської області й аж до західних областей, де зараз більш спокійно. Але боюсь, що у ворога не такі плани. Це залежить від багатьох обставин, як на мене. Це не від ЗСУ залежить, вони чинитимуть опір все більше і більше, йтимуть у контрнаступ. Але питання у тому, чи має ворог плани в апокаліптичних масштабах. Ви ж знаєте, вони періодично підіймають це питання,

– натякнув Кондратюк на погрози Росії використати ядерну зброю.

Ігор Кондратюк на шоу "Слава+": відео онлайн