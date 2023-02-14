У Данилка мало не зірвався виступ в Італії: що сталося з ним перед концертом

У Вєрки Сердючки стартував черговий тур Європою. Однак її перший концерт у Неаполі мало не зірвався. Андрій Данилко думав, що не зможе вийти на сцену, бо захворів і втратив голос, але місцеві лікарі поставили його на ноги.

Андрій Данилко хоч і жартує про концерт у Москві через 50 років, але сам виступає для українців у Європі. У лютому він запланував об'їздити Італію та Іспанію. Проте в Неаполі в нього стався форс-мажор, через який тур мало не скасували.

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Що сталося з Данилком перед концертом в Італії

Цей концерт міг не відбутися через ларингіт, відсутність голосу та температуру Андрія. Але завдяки вашій підтримці та чудовому лікарю сьогоднішній концерт став одним із найгарячіших. Дякую Неаполю, дякую українцям, дякую організаторам,

– прокоментував менеджмент артиста.

З фото, опублікованих в офіційному акаунті Вєрки Сердючки, видно, що лікували Андрія Данилка просто в готельному номері. На цьому кадрі він, до речі, вперше за довгий час показався без кепки та маски. Здається, так артист виглядає значно молодше.

Андрій Данилко захворів перед концертом в Італії / Фото з інстаграму артиста

Судячи з коментарів, хвороба Данилка аж ніяк не позначилася на концерті, він виклався на повну:

"Дійсно концерт був дуже яскравим, сьогодні цілий день передивляюсь відео. Море емоцій та позиву, ви найкращі";

"Я теж сьогодні переглядаю відео з концерту. Дякую за концерт, дякую за вашу позицію, ви найкращі. Сердючка – то моя любов любовна з дитинства";

"Дякую за концерт і за ці неймовірні емоції, які ми отримали";

"Дійсно концерт був чудовий, Андрій Данилко як завжди був на висоті. Здоров'я вам і не хворійте".

Вєрка Сердючка на концерті в Неаполі / Фото з інстаграму артиста

До речі, Андрій Данилко хоч і став персоною нон ґрата в Росії, під його пісні досі відриваються в Москві. Так, у новорічну ніч москвичі з Дідом Морозом і Снігуронькою витанцьовували під хіт "Гуляночка", де є рядок: "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так".