В'ячеслав Соломка висміяв українську мову, порівнявши з російською: відео обурило військових

Український гуморист В'ячеслав Соломка ще в листопаді минулого року оприлюднив тікток-відео, де використовує рідко вживані українські слова та порівнює їх з російськими аналогами. Відеоролик обурив мережу та військових, які переконані, що таких потрібно позбавляти громадянства за подібні жарти.
Джерело: тікток В'ячеслава Соломки
Про скандальний відеоролик вже висловився військовий Збройних сил України Євген Ісаєв за підтримки Олександра Грома.
До слова Скандальна блогерка з Києва відповіла на "контрольне питання" Міноборони: відео
У відеоролику кількамісячної давності гуморист разом зі своєю напарницею порівнювали українські слова та російські, здебільшого, які окреслюють статеві органи. До прикладу: "залупівка – бабочка", "яйко-сподівайко – киндер сюрприз", "цюцюрковий злодіяка – анонист", "гепа – жопа", "пістрюн – член".
В'ячеслав Соломка висміяв українську мову: відео
Нещодавно Соломка оприлюднив ще одне відео, де глузує з нововведеного закону від 16 січня 2021 року про обслуговування споживачів України державною мовою.
В'ячеслав Соломка поглузував із закону про українську мову: відео
Свою реакцію на відеролик опублікував військовий Євген Ісаєв на фейсбук-сторінці.
Йому здається дуже смішним записувати такі відео, на яких можна почути висміювання української мови. І здогадайтесь, який цільове охоплення у цього відео? Гадаю, пояснювати не треба. Як і не треба пояснювати, що, окрім війни на Сході, йде потужна інформаційна війна. І коли одні виборюють право на нашу мову, право на її існування – інші роблять ось це,
– зазначив військовослужбовець.
Реакція на відео В'ячеслава Соломки / Скріншот з фесбуку Ісаєва
Користувачі тіктоку теж обурились на відео коміка та залишили свої коментарі:
На деякі з коментарів Соломка все ж відповів запитальними реченнями, проте в іронічному стилі:
"А українці так не можуть жартувати?"
"Смішно?"
"А чому це я не цікавий?"
"Я довбень? А ти тоді хто?"
"Як цікаво бачити людей без почуття гумору."