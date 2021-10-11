Втомилась мовчати, – дружина Кості Войтенка про конфлікт з чоловіком і брехню на "Танцях"

Дружина учасника "Танців з зірками" Валентина Войтенко розповіла про їхній конфлікт. За її словами, він почався зовсім не через проєкт. Танцівниця наголосила, що продюсери шоу та її чоловік – бреше.

Дружина актора Костянтина Войтенка оприлюднила відвертий допис, в якому розповіла свою версію конфлікту з чоловіком. Вона наголосила, що його причиною не були "Танці з зірками".

Зверніть увагу Костянтин Войтенко з "Танців з зірками" розкрив деталі сварки з дружиною

До чого тут "Танці з зірками"

Костянтин ділився, що нібито посварився з дружиною Валентиною тому, що він взяв участь в шоу, а вона, як танцівниця ні. Та сама жінка це спростовує.

Мене злить і дратує, що про мене брешуть в прайм-тайм на національному телебаченні – сценаристи, продюсери шоу "Танці з зірками" і мій чоловік. Мене злить, що я брешу вам вже пів року. А точніше, недоговорюю,

– заявила Войтенко.

Зіркова дружина підкреслила, що вона просила чоловіка не вплутувати її до танцювального проєкту. Однак тепер глядачам здається, що Костянтин повинен примиритися з Валентиною в одному з прямих ефірів. Хоч насправді все не так.

"Відчуття, ніби я повинна підігравати в тому, що придумали й вирішили за мене, і в чому я підігравати не обіцяла. Я не настільки заздрісна і примітивна, щоб ображатися на чоловіка за мою неучасть в шоу. Якби я конкурувала з Костею, я б давно наполягла на постійній няні, помчала б на кастинги, і ставила б в пріоритет кар'єру", – наголосила дружина актора.



Костя Войтенко з дружиною і донькою / Фото з інстаграму Валентини Войтенко

"Наші відносини токсичні"

Валентина Войтенко зізналась, що перебуває у відкритому конфлікті з чоловіком з квітня цього року. З серпня вони почали відвідувати сімейного терапевта. Зараз вони живуть окремо та вчаться сприймати одне одного по-іншому.

Адже у нас давно було складно в стосунках. Тільки так я усвідомила, що наші відносини токсичні. У них погано всім. Що не я одна винна в усьому. І потрібні рішення. І в результаті сімейної терапії ми прийшли до проміжного пункту – жити окремо і продовжувати терапію окремо. Вчитися спілкуватися і реагувати один на одного інакше. На цьому етапі ми зараз,

– розповіла танцівниця.

Жінка додала, що Костянтин "системно завдає їй болю і погано усвідомлює це". Та тепер вона відчуває полегшення, бо не вміє брехати.

Реакція мережі

На відвертий допис дружини актора відреагували не тільки її підписники, але й українські знаменитості:

Ілона Гвоздьова : "Рідна, сил тобі пережити все це шоу, і як правильно ти підмітила, не слід впускати це шоу у своє життя";

: "Рідна, сил тобі пережити все це шоу, і як правильно ти підмітила, не слід впускати це шоу у своє життя"; Лілія Ребрик : "Валюша. Скільки любові, болю, надії, гармонії й зрілості в кожному твоєму слові... Все буде як буде! Ви прекрасна сім'я, і я вірю! Коли ви одружилися – чомусь добре пам'ятаю свої думки й слова щодо вас обох: "Ці двоє начебто з іншої реальності! Таких не буває! Чисті, світлі, справжні!" Бережіть себе!";

: "Валюша. Скільки любові, болю, надії, гармонії й зрілості в кожному твоєму слові... Все буде як буде! Ви прекрасна сім'я, і я вірю! Коли ви одружилися – чомусь добре пам'ятаю свої думки й слова щодо вас обох: "Ці двоє начебто з іншої реальності! Таких не буває! Чисті, світлі, справжні!" Бережіть себе!"; Наталка Денисенко: "Валюшка, не пускайте у своє життя те, чого не хочеться і не переживай. Життя одне. Головне будь щаслива, і подивися на це все з іншого боку! Скоро можна буде посміятися над цим".

Текст публікації Валентини Войтенко

Мене злить і дратує, що про мене брешуть в прайм-тайм на національному телебаченні – сценаристи, продюсери шоу "Танці з зірками" і мій чоловік. Мене злить, що я брешу вам вже пів року. А точніше, недоговорюю.

Я просила Костю не вплутувати мене в його участь в шоу. На жаль, це не допомогло. Я прийняла рішення написати тут свою позицію.

У нас немає конфлікту з Костею через мою неучасть в шоу "Танці з зірками".

І мені не подобається, що ця історія тягнеться до якогось возз'єднання в прямому ефірі. Відчуття, ніби я повинна підігравати в тому, що придумали й вирішили за мене, і в чому я підігравати не обіцяла.

Я не настільки заздрісна і примітивна, щоб ображатися на чоловіка за мою неучасть в шоу. Якби я конкурувала з Костею, я б давно наполягла на постійній няні, помчала б на кастинги, і ставила б в пріоритет кар'єру.

Але! Я вибирала сім'ю. Готова була перекроювати себе під партнера, намагалася догодити. Несвідомо. Всіма силами намагалася змайструвати сім'ю, якої в моєму дитинстві не було.

При зустрічі, і боязко в діректі знайомі запитують: "а шо там у Вас?". І я відмовчувалася. Бо ще болить і не пережито. Але я втомилася мовчати й терпіти.

Що ж зараз у нас з Костею?

В процесі моєї терапії й саморозвитку, я навчилася сама давати собі підтримку. Травма кинутої татом дівчинки почала зростатися і я зуміла подивитися на наші відносини збоку. Я перестала боятися, як смерті, розлучення або розставання. Адже у нас давно було складно в стосунках. Тільки так я усвідомила, що наші відносини токсичні. У них погано всім. Що не я одна винна в усьому. І потрібні рішення.

Ми з Костею перебували у відкритому конфлікті з квітня цього року. З серпня ми відвідували сімейного терапевта.

І в результаті сімейної терапії ми прийшли до проміжного пункту – жити окремо і продовжувати терапію окремо. Вчитися спілкуватися і реагувати один на одного інакше. На цьому етапі ми зараз.

Мені прикро, боляче і сумно. Тому що я відчуваю почуття до людини, який системно завдає мені болю і погано усвідомлює це.

Мені соромно, тому що я сама емоційно незріла людина, інакше б я не потрапила в таку ситуацію.

Вся моя танцювально-педагогічна діяльність і інтерес до психотерапії – спосіб допомогти собі та іншим людям пережити найбільший біль, про який мовчать, який погано усвідомлюють і від якого біжать.

Ось так все багатошарово. І не про "Танці з зірками".

Звичайне життя. Середньостатистичної української сім'ї. Просто трохи більше відомою. Де немає поганих і хороших. Як би спочатку не хотілося звинувачувати партнера у всіх бідах. На кожному з нас своя відповідальність і свій вибір.

Прошу вас прийняти як є і нічого не радити. Просто тому, що це ще не пережитий мій етап. Дякую за розуміння. Відчуваю полегшення. Брехати – не моє.