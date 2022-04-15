Вступив у тероборону і волонтерить: фіналіст "Холостячки" про життя у час війни

Фіналіст "Холостячки-2" Дмитро Шевченко розповів, як його застала війна. Він поділився, як допомагає Україні.

Фіналіст шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч Дмитро Шевченко разом з друзями й колегами допомагає Україні на час війни. Він став волонтером та пішов у тероборону.

Зверніть увагу Зрадників треба карати, – Дзідзьо розповів, як ставиться до арешту Медведчука

Як Дмитро Шевченко дізнався про війну

Війна застала мене у Києві. 24 лютого крізь сон я почув гучні вибухи, але навіть не міг подумати, що це початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мене розбудив Рома Васильєв зі словами: "Вставай! Війна розпочалася!"

– розповів Дмитро.

"Мені здалося, що він жартує – на годиннику було лише 5:30. Але потім пролунав ще один вибух, і я зрозумів, що все серйозно. Вийшов на балкон – і побачив у небі військові літаки. А за годину почув сирену. Було моторошно…" – додав чоловік.

Як Дмитро діяв далі

Учасник "Холостячки" не розгубився. Він зустрівся з друзями й поїхав до Львова, але просто відсиджуватися не зміг.

Відразу після приїзду пішов у військкомат і записався до тероборони. Півтора тижня ми із хлопцями охороняли стратегічний об'єкт. Після чого разом із товаришами вирішили волонтерити. Закуповували ліки, знаходили речі, їжу та відправляли гуманітарну допомогу до міст, що постраждали від військових дій,

– розповів Дмитро Шевченко.

"Крім того, мої друзі на Закарпатті займаються пошиттям бронежилетів для нашої армії. Я знаходжу засоби, тканини та комплектуючі. Також займаюсь перевезеннями людей з Києва, Черкас та Полтави на захід України. І, звичайно ж, надаю інформаційну підтримку у соціальних мережах".

Дмитро Шевченко підкреслив, що зараз дуже важливо допомагати один одному, щоб не падати в депресію і приносити людям користь.



Дмитро Шевченко на складі / Фото з інстаграму "Холостячки"