Всі учасники "Танців з зірками" повернулись на паркет з різдвяною постановкою: казкове відео

У грандіозному суперфіналі "Танців з зірками" на паркет повернулися всі учасники сезону. Останній 13 випуск вони відкрили різдвяною постановкою з суддями.

За перемогу на "Танцях з зірками" борються лише три знаменитості – Артур Логай, Ольга Харлан і Костянтин Войтенко, однак у суперфіналі з'явилися всі 14 пар. Ексучасники повернулись не лише для того, щоб підтримати своїх фаворитів, а й востаннє станцювати на головному паркеті країни.

Так, на "Танцях з зірками" відкрили різдвяний сезон. Зірки разом з суддями й ведучими показали казкову постановку під хіт Мераї Кері All I want for Christmas is you. Стіл журі, танцмайданчик засипали конфеті, сніжками та подарунками під ялинки.

14 народних улюбленців дали потужний заряд новорічного настрою! Їхня запальна постановка завершилась непередбачуваною появою Лесі Нікітюк з переможним кубком у руках. У суперфіналі "Танців" вона зайняла крісло запрошеної судді.

"Танці з зірками 2021" 13 випуск: дивіться онлайн – номер відкриття

Усі учасники п'ятого сезону "Танці з зірками":

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар;

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук;

Артур Логай та Анна Кареліна;

Джамала та Антон Нестерко;

Фагот і Катерина Тришина;

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков;

Олексій Суровцев і Маша Колосова;

Анастасія Оруджева та Денис Самсон;

Іван Люленов та Яна Цибульська;

Дмитро Каднай та Аліна Лі;

Євгенія Власова та Макс Леонов;

Lida Lee та Олексій Базела;

MELOVIN і Ліза Русіна;

Станіслав Горуна та Даніелла Преап.

у суперфіналі "Танців з зірками" ведучою балкону вперше стала дружина Юрія Горбунова –. Після приголомшливого схуднення багатодітна матуся виконала ефектні па на паркеті.