Вперше за 3 роки: Христина Соловій презентує новий альбом у Львові

Популярна українська співачка Христина Соловій їде до Львова, де вперше за 3 роки презентує новий альбом Rosa Ventorum I. Концерт виконавиці відбудеться 17 вересня в Gastroli Hall.

Співачка, музикантка, виконавиця авторських і лемківських пісень в сучасних аранжуваннях приїде до Львова, щоб в осінній вечір зігріти прихильників своїм чарівним голосом.

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Христина Соловій дасть концерт у Львові

Артистка грайливо поєднує образ фатальної дівчини та фентезі-принцеси, трансформує фольклор та переосмислює українську попмузику. А в поєднанні з її особливим голосом та фірмовим live-бендом виходить вишуканий коктейль чистої творчості.

Соловій вперше за 3 роки випускає новий альбом і саме львів'яни першими почують пісні з нього.

17 вересня, 19:00Gastroli Hall на !FESTrepublic, вулиця Старознесенська, 24від 220 гривень

Христина Соловій запрошує на концерт у Львові: дивіться відео онлайн

Пісні Христини Соловій

Христина Соловій – "Тримай": дивіться відео онлайн

Христина Соловій – Fortepiano: дивіться відео онлайн

Христина Соловій – "Шкідлива звичка": дивіться відео онлайн

Христина Соловій – "Любий друг": дивіться відео онлайн

Христина Соловій – "Втікала": дивіться відео онлайн

Христина Соловій – "Губи в вині": слухайте пісню онлайн

Христина Соловій – "Краще мовчи": слухайте пісню онлайн