Вперше за 3 роки: Христина Соловій презентує новий альбом у Львові
Джерело:24 канал
Популярна українська співачка Христина Соловій їде до Львова, де вперше за 3 роки презентує новий альбом Rosa Ventorum I. Концерт виконавиці відбудеться 17 вересня в Gastroli Hall.
Співачка, музикантка, виконавиця авторських і лемківських пісень в сучасних аранжуваннях приїде до Львова, щоб в осінній вечір зігріти прихильників своїм чарівним голосом.
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Христина Соловій дасть концерт у Львові
Артистка грайливо поєднує образ фатальної дівчини та фентезі-принцеси, трансформує фольклор та переосмислює українську попмузику. А в поєднанні з її особливим голосом та фірмовим live-бендом виходить вишуканий коктейль чистої творчості.
Соловій вперше за 3 роки випускає новий альбом і саме львів'яни першими почують пісні з нього.Коли: 17 вересня, 19:00
Де: Gastroli Hall на !FESTrepublic, вулиця Старознесенська, 24
Вартість квитків: від 220 гривень
Христина Соловій запрошує на концерт у Львові: дивіться відео онлайн
Пісні Христини Соловій
Христина Соловій – "Тримай": дивіться відео онлайн
Христина Соловій – Fortepiano: дивіться відео онлайн
Христина Соловій – "Шкідлива звичка": дивіться відео онлайн
Христина Соловій – "Любий друг": дивіться відео онлайн
Христина Соловій – "Втікала": дивіться відео онлайн
Христина Соловій – "Губи в вині": слухайте пісню онлайн
Христина Соловій – "Краще мовчи": слухайте пісню онлайн