Вперше в історії: письменниця Оксана Забужко виступила перед Європарламентом з потужною промовою

Українська письменниця Оксана Забужко виступила перед Європарламентом. Її виступ став історичною подією, адже Забужко не є ні посадовою особою, ні громадянкою ЄС.

У вівторок, 8 березня, українська письменниця виступила перед Європарламентом. Після потужної промови літераторці аплодували стоячи.

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Оксана Забужко виступила у Європарламенті

Письменниця наголосила, що неодноразово у своїх творах виступала за жіночі права. Та тепер вона змушена піднімати тему права жінки на життя.

Українці є сильною нацією. Це на Заході багатьох здивувало. Як би не так, ми вижили сталінський геноцид та голодомор. Я зі сльозами на очах висловлюю захоплення моїми землячками, які разом з чоловіками б'ються. Вони вступили в армію, змогли управляти постачанням необхідних речей, вони народжують дітей у сховищах під наглядом лікарів,

– сказала Оксана Забужко.

"Проблема в тому, що бомби Путіна не можна зупинити силою духу. Діти, які народжені в сховищах, помирають від сепсису. Коли Росія почала своє вторгнення, вона вважала, що буде бліцкриг. Ми підтвердили, що в будь-яких війнах жінки – найбільш вразлива ціль".

"Бо жінки повинні займатися тими, хто потребує допомоги – діти та старі люди. І це саме той живий щит, який використовує Володимир Путін для того, щоб зламати українське героїчне протистояння. Кожен момент нашого коливання – чи надавати Україні протиракетну зброю, запровадження зони без польотів, – кожна хвилина коштує життя, це життя жінки або дитини", – додала письменниця.

Оксана Забужко підкреслила, що Путін використовує гітлерівську риторику, та навіть цитує лідера нацистської Німеччини. Тож лише об'єднання та спільні дії зможуть перемогти смерть.

Виступ Оксани Забужко – історична подія, адже вона не є громадянкою ЄС чи посадовою особою. Як українська письменниця, вона вперше виступила перед Європарламентом.

Оксана Забужко виступила перед Європарламентом: дивіться відео

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Текст публікації Оксани Забужко

Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою – просто, українським письменником, Ukrainian writer.

Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті хвилини скапують людськими життями!)

Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, – і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" – і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...