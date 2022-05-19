Вперше без чоловіка: Олена Зеленська щемливо привітала з Днем вишиванки

У День вишиванки, 19 травня, Олена Зеленська попри війну привітала країну зі святом. Щоправда, цьогоріч вперше сама, без чоловіка-президента.

До вишиванок президентського подружжя завжди прикута особлива увага. Для офіційного портрету 2022 року Олена Зеленська обрала синьо-білу сорочку з орнаментом і розповіла, як її сьогодні одягатимуть у різних регіонах країни.

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Олена Зеленська привітала з Днем вишиванки

"Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу", – наголосила Олена Зеленська.

Вона зауважила, що День вишиванки Україна відзначає багато років, але війна наповнила його новим змістом. Адже цьогоріч ми як ніколи гостро сприймаємо слова про "вишитий код нації".

Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про "вишитий код нації". Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов'язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі,

– щемливо привітала перша леді України.

Олена Зеленська в День вишиванки: фото

Варто зазначити, що це вперше за три роки президентства чоловіка Олена Зеленська вітала з Днем вишиванки сама, без Володимира Зеленського, який через війну зараз у мілітарі. Останні два роки вони фотографувалися в цей день разом.

Олена і Володимир Зеленські в День вишиванки 2020 року: фото

Олена і Володимир Зеленські в День вишиванки 2021 року: фото