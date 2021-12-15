Вона про це не знає, – донька Олі Полякової пояснила, чому блокує маму в соціальних мережах

Донька Олі Полякової Маша зізналась, що часто публікує у мережах кадри, яких не схвалює її зіркова матуся. Через це на певний час дівчина може блокувати її в інстаграмі.

Донька відомої української співачки Олі Полякової активно веде блог в інстаграмі. Завести особисту сторінку спершу їй порадила сама артистка.

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Маша Полякова блокує маму в інстаграмі

Тепер дівчина самостійно працює над своїм блогом. Але іноді фото, які вона публікує в мережі, не подобаються зірковій матусі.

Іноді маму блокую. Коли я хочу виставити якесь сторіз і я знаю, що вона не схвалить, – заблокувати. А потім, за 24 години, розблоковую. Вона про це не знає,

– розповіла Маша.

"Так, у мене була класна фотка в купальнику. Світлина у мене зараз в архіві. Мама така: "Видали! Там занадто видно твоє тіло". Я кажу: "Ну вона мені подобається. Я, якщо захочу, я її виставлю", – додала вона.



Маша Полякова / Фото з інстаграму дівчини

Також зіркова донька зізналась, що часто користується редактором фотографій перед оприлюдненням.

"Кожне моє фото проходить дуже великий етап. Мені потрібно підкорегувати колір, десь відбілити шкіру, десь щось замазати. Я підліток, знаєте скільки у мене прищів буває. Щоб все було гарно. В інстаграмі взагалі реальних фоток, от який вони мають вигляд, нема", – вважає Маша Полякова.