Вона пережила сильний стрес, – Наталка Карпа розповіла про доньку чоловіка від першого шлюбу

Чоловік Наталки Карпи – Євген Терехов має доньку Анну від першого шлюбу. Дівчинка жила в Павлограді, однак після початку війни переїхала у Львівську область до Наталки. У рідному місті Анна пережила сильний стрес.

Наталка Карпа та Євген Терехов виховують спільну донечку Злату. Однак артистка з любов'ю ставиться і до його первістка – Анни, яка старша за Злату на декілька років.

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Наталка Карпа про доньку Терехова від першого шлюбу

До війни дівчинка з рідними жила в Павлограді, що у Дніпропетровській області, але коли там почалися бойові дії, то переїхала у Львівську область, де зупинилися Наталка та Злата. 2 дні Анна не могла отямитися, пережила сильний стрес.

Наталка розповіла, що дівчинка гарно малює, вчиться в художній школі. Приїхавши, вона намалювала наших військових з прапором. Всі вони тримали в руках зброю, на кожній зброї була червона цяточка.

Я спитала: "Анечко, а що це за цяточка?". Вона відповіла: "Це оптичний приціл, щоб наші повбивали всіх ворогів, щоб вони чітко бачили, куди стріляти, щоб точно всіх знищили". Вона все чудово розуміє,

– розповіла Карпа.



Наталка Карпа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зараз Аня в Італії разом із багатьма іншими дітками з України, там відпочиває від того, що довелося пережити вдома.