Росія вбила Володю і його майбутні книжки: митці згадують Вакуленка, тіло якого знайшли в Ізюмі
У братській могилі в Ізюмі знайшли тіло дитячого письменника Володимира Вакуленко, якого викрали ще в березні. Сім'я і друзі сподівалися, що він у полоні, але ДНК-експертиза підтвердила, що його вбила Росія.
На болючу правду реагують його друзі-письменники та актори – Оксана Забужко, Ірма Вітовська, Мар'яна Савка та інші. Як прощаються з Володимиром Вакуленком і чому просять вибачення, читайте в матеріалі 24 каналу.
Важливо Українського письменника, якого росіяни викрали ще в березні, вбили в Ізюмі під час окупації
Як українські знаменитості згадують вбитого в Ізюмі Володимира Вакуленка
Оксана Забужко
Навіть не знаю, чому так тяжко про це думати. З загиблими на фронті якось інакше, а тут відразу триґерить "списком Сандормоху". Знову ті самі капітани-матвєєви приходять, хапають наших письменників, учених, митців, в'яжуть їм руки за спиною і стріляють в потилицю. І список росте,
– поділилася письменниця.
Вона нагадала, що серед митців, яких вбила Росія, не лише Володимир Вакуленко, а й перекладач Олександр Кислюк, розстріляний у Бучі, дириґент Херсонського муздрамтеатру Юрій Керпатенк, якого розстріляли у Херсоні в його ж будинку.
"Це теж має облікуватися як "культурні втрати" поруч зі списком пошкоджених пам'яток. Для культурних націй це обов'язково. Вічна пам'ять і царство небесне", – підсумувала Оксана Забужко.
Мар'яна Савка
Головна редакторка і співзасновниця "Видавництва Старого Лева" публічно перепросила у Вакуленка та згадала його молодшого сина з інвалідністю.
Володю, пробач. Ніхто не зміг тебе захистити. До кінця не хотіла вірити, що тебе вже нема. Дуже боляче. Віталька перед очима. Запальний, неврівноважений, часом наївний, але такий безхитрісний, добрий і справжній, такий прямий і небайдужий. Володю, пробач, будь ласка. І нехай твоїм катам ніде не буде спокою ні на землі, ні в пеклі,
– проникливо написала Мар'яна Савка.
Вона додала, що вже домовилася з мамою Володимира Оленою Григорівною, щоб перевидати його збірку "Татусева книга". Мар'яна Савка давно хотіла це зробити, але до останнього сподівалася, що Вакуленко живий і сам підпише договір на перевидання.
"Ми, видавництво, хочемо хоч у такий спосіб підтримати родину Вакуленків і перш за все Віталіка, в якого не залишилося тата, який любив його понад усе, але залишаться татові вірші, присвячені йому", – пояснила поетеса.
Ірма Вітовська
Щемливий фейсбук-допис Мар'яни Савки перерепостила акторка Ірма Вітовська і лаконічно написала: "Світла пам'ять. Не пробачимо".
Світлана Поваляєва
Письменниця і журналістка згадала, як писала своєму сину Роману Ратушному, щоб коли звільнить Ізюм, пошукав там її друга Володю Вакуленка. Однак Роман загинув раніше, ніж у місті знову замайорів синьо-жовтий прапор, а Володимира на той час уже вбили.
Поваляєва також наголосила, що в братській могилі на Харківщині знайшли тіло філолога-лінгвіста Валерія Ніканорова.
Ізюмщину звільнили через пару місяців після Роминої там загибелі. У похованнях знайшли сотні тіл, серед яких був Володя Вакуленко. Дитячий письменник. І "Рафаль" Валерій Ніканоров, у мирному житті – письменник і перекладач! Один безмежно любив свого сина Вітальку, другий – свого кане-корсо Ренцо. Обоє у братській могилі. Нема кому і нема кого вже розшукувати,
– з болем написала Світлана Поваляєва.
Татуся Бо
Колишня PR-директорка гурту "ТІК", а нині дитяча письменниця Тетяна Комлик розповіла, що Володимир Вакуленко був улюбленим автором її доньки Надійки, бо його "Татусева книга" була "читана перечитана".
Десь із квітня, згадуючи якісь історії Надійчиного дитинства, я неминуче згадувала і Володю Вакуленка. І подумки просила: "Хай би тільки в полоні, аби живий, тільки б живий". Сьогодні стало відомо, що Володю вбили росіяни,
– зворушила Татуся Бо.
Андрій Курков
"Володимир Вакуленко більше нічого не напише. Його вбила Росія. Вона вбила його і його майбутні книжки", – наголосив письменник.