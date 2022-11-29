Росія вбила Володю і його майбутні книжки: митці згадують Вакуленка, тіло якого знайшли в Ізюмі

У братській могилі в Ізюмі знайшли тіло дитячого письменника Володимира Вакуленко, якого викрали ще в березні. Сім'я і друзі сподівалися, що він у полоні, але ДНК-експертиза підтвердила, що його вбила Росія.

На болючу правду реагують його друзі-письменники та актори – Оксана Забужко, Ірма Вітовська, Мар'яна Савка та інші. Як прощаються з Володимиром Вакуленком і чому просять вибачення, читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо Українського письменника, якого росіяни викрали ще в березні, вбили в Ізюмі під час окупації

Як українські знаменитості згадують вбитого в Ізюмі Володимира Вакуленка

Оксана Забужко

Навіть не знаю, чому так тяжко про це думати. З загиблими на фронті якось інакше, а тут відразу триґерить "списком Сандормоху". Знову ті самі капітани-матвєєви приходять, хапають наших письменників, учених, митців, в'яжуть їм руки за спиною і стріляють в потилицю. І список росте,

– поділилася письменниця.

Вона нагадала, що серед митців, яких вбила Росія, не лише Володимир Вакуленко, а й перекладач Олександр Кислюк, розстріляний у Бучі, дириґент Херсонського муздрамтеатру Юрій Керпатенк, якого розстріляли у Херсоні в його ж будинку.

"Це теж має облікуватися як "культурні втрати" поруч зі списком пошкоджених пам'яток. Для культурних націй це обов'язково. Вічна пам'ять і царство небесне", – підсумувала Оксана Забужко.

Мар'яна Савка

Головна редакторка і співзасновниця "Видавництва Старого Лева" публічно перепросила у Вакуленка та згадала його молодшого сина з інвалідністю.