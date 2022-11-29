Россия убила Володю и его будущие книги: художники вспоминают Вакуленко, тело которого нашли в Изюме
В братской могиле в Изюме нашли тело детского писателя Владимира Вакуленко, которого похитили еще в марте. Семья и друзья надеялись, что он в плену, но ДНК-экспертиза подтвердила, что его убила Россия.
На болезненную правду реагируют его друзья-писатели и актеры – Оксана Забужко, Ирма Витовская, Марьяна Савка и другие. Как прощаются с Владимиром Вакуленко и почему просят прощения, читайте в материале 24 канала.
Важно Украинского писателя, которого россияне похитили еще в марте, убили в Изюме во время оккупации
Как украинские знаменитости вспоминают убитого в Изюме Владимира Вакуленко
Оксана Забужко
Даже не знаю, почему так тяжело об этом думать. С погибшими на фронте как-то иначе, а тут сразу триггерит "списком Сандормоха". Снова те же капитаны-матвеевы приходят, хватают наших писателей, ученых, художников, вяжут им руки за спиной и стреляют в затылок. И список растет,
– поделилась писательница.
Она напомнила, что среди художников, которых убила Россия, не только Владимир Вакуленко, но и переводчик Александр Кислюк, расстрелянный в Буче, дирижер Херсонского муздрамтеатра Юрий Керпатенко, расстрелянный в Херсоне в своем же доме.
"Это тоже должно учитываться как "культурные потери" рядом со списком поврежденных памятников. Для культурных наций это обязательно. Вечная память и царство небесное", – подытожила Оксана Забужко.
Марьянна Савка
Главная редактор и соучредитель "Видавництва Старого Лева" публично извинилась перед Вакуленко и вспомнила его младшего сына с инвалидностью.
Володя, извини. Никто не смог защитить тебя. До конца не хотела верить, что тебя уже нет. Очень больно. Виталик перед глазами. Вспыльчивый, неуравновешенный, порой наивный, но такой бесхитростный, добрый и настоящий, такой прямой и неравнодушный. Володя, извини, пожалуйста. И пусть твоим палачам нигде не будет покоя ни на земле, ни в аду,
– проникновенно написала Марьяна Савка.
Она добавила, что уже договорилась с мамой Владимира Еленой Григорьевной, чтобы переиздать его сборник "Татусева книга". Марьяна Савка давно хотела это сделать, но до последнего надеялась, что Вакуленко жив и сам подпишет договор на переиздание.
"Мы, издательство, хотим хоть таким образом поддержать семью Вакуленко и прежде всего Виталика, у которого не осталось папы, который любил его больше всего, но останутся стихи, посвященные ему", – пояснила поэтесса.
Ирма Витовская
Щемящее фейсбук-сообщение Марьяны Савки перерепостила актриса Ирма Витовская и лаконично написала: "Светлая память. Не простим".
Светлана Поваляева
Писательница и журналистка вспомнила, как писала своему сыну Роману Ратушному, чтобы когда освободит Изюм, поискал там ее друга Володю Вакуленко. Однако Роман погиб раньше, чем в городе снова взвился сине-желтый флаг, а Владимира к тому времени уже убили.
Поваляева также отметила, что в братской могиле Харьковской области нашли тело филолога-лингвиста Валерия Никанорова.
Изюмщину освободили спустя пару месяцев после Роминой там гибели. В погребениях нашли сотни тел, среди которых был Володя Вакуленко. Детский писатель. И "Рафаль" Валерий Никаноров, в мирной жизни – писатель и переводчик! Один безгранично любил своего сына Витальку, второй – своего кане-корсо Ренцо. Оба в братской могиле. Некому и некого уже разыскивать,
– с болью написала Светлана Поваляева.
Татуся Бо
Бывшая PR-директор группы "ТІК", а ныне детская писательница Татьяна Комлик рассказала, что Владимир Вакуленко был любимым автором ее дочери Наденьки, потому что его "Татусева книга" была "читана перечитана".
Где-то с апреля, вспоминая какие-то истории детства Нади, я неизбежно вспоминала и Володю Вакуленко. И мысленно просила: "Пусть бы только в плену, если бы жив, только бы жив". Сегодня стало известно, что Володю убили россияне,
– тронула Татуся Бо.
Андрей Курков
"Владимир Вакуленко больше ничего не напишет. Его убила Россия. Она убила его и его будущие книги", – подчеркнул писатель.