Россия убила Володю и его будущие книги: художники вспоминают Вакуленко, тело которого нашли в Изюме

В братской могиле в Изюме нашли тело детского писателя Владимира Вакуленко, которого похитили еще в марте. Семья и друзья надеялись, что он в плену, но ДНК-экспертиза подтвердила, что его убила Россия.

На болезненную правду реагируют его друзья-писатели и актеры – Оксана Забужко, Ирма Витовская, Марьяна Савка и другие. Как прощаются с Владимиром Вакуленко и почему просят прощения, читайте в материале 24 канала.

Важно Украинского писателя, которого россияне похитили еще в марте, убили в Изюме во время оккупации

Как украинские знаменитости вспоминают убитого в Изюме Владимира Вакуленко

Оксана Забужко

Даже не знаю, почему так тяжело об этом думать. С погибшими на фронте как-то иначе, а тут сразу триггерит "списком Сандормоха". Снова те же капитаны-матвеевы приходят, хватают наших писателей, ученых, художников, вяжут им руки за спиной и стреляют в затылок. И список растет,

– поделилась писательница.

Она напомнила, что среди художников, которых убила Россия, не только Владимир Вакуленко, но и переводчик Александр Кислюк, расстрелянный в Буче, дирижер Херсонского муздрамтеатра Юрий Керпатенко, расстрелянный в Херсоне в своем же доме.

"Это тоже должно учитываться как "культурные потери" рядом со списком поврежденных памятников. Для культурных наций это обязательно. Вечная память и царство небесное", – подытожила Оксана Забужко.

Марьянна Савка

Главная редактор и соучредитель "Видавництва Старого Лева" публично извинилась перед Вакуленко и вспомнила его младшего сына с инвалидностью.