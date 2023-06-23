Зеленські на "Книжковому арсеналі": які книжки купило президентське подружжя

22 червня Володимир та Олена Зеленські в Києві відвідали "Книжковий арсенал". Там подружжя дивилося, як наші видавництва, які рік тому втратили свої потужності, наклади, людей, тепер заповнюють полиці книжками.

Також президент разом із дружиною купив кілька книжок для домашньої бібліотеки. Які саме – розповідаємо далі.

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Які книжки купили Володимир та Олена Зеленські

Після відвідин "Книжкового арсеналу" перша леді поділилася своїми враженнями: "Книжки як люди. Просто зараз вони в окопах, разом із захисниками, і в бомбосховищах, у валізах наших вимушених переселенців і в наплічниках волонтерів. Книжки чекають своїх власників у покинутих помешканнях і гинуть – під обстрілами й у повенях, разом із бібліотеками та музеями. Бо і наші книжки, і наших людей нападник ненавидить та боїться однаково".

Дивилися, як наші видавництва, які рік тому втратили свої потужності, наклади, людей, тепер заповнюють полиці книжками. Кожен наш текст, роман, оповідання, вірш – опір знищенню. Доказ, що ми, українці, є та будемо на своїй землі. Тому що рятуємо, захищаємо й цінуємо одне одного. Тому що небайдужі та людяні,

– написала Олена Зеленська під дописом.

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Відомо, що президентське подружжя не лише побувало на "Книжковому арсеналі", а й придбало там книги для домашньої бібліотеки.