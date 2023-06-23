Зеленські на "Книжковому арсеналі": які книжки купило президентське подружжя
Джерело:Офіс Президента
22 червня Володимир та Олена Зеленські в Києві відвідали "Книжковий арсенал". Там подружжя дивилося, як наші видавництва, які рік тому втратили свої потужності, наклади, людей, тепер заповнюють полиці книжками.
Також президент разом із дружиною купив кілька книжок для домашньої бібліотеки. Які саме – розповідаємо далі.
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Які книжки купили Володимир та Олена Зеленські
Після відвідин "Книжкового арсеналу" перша леді поділилася своїми враженнями: "Книжки як люди. Просто зараз вони в окопах, разом із захисниками, і в бомбосховищах, у валізах наших вимушених переселенців і в наплічниках волонтерів. Книжки чекають своїх власників у покинутих помешканнях і гинуть – під обстрілами й у повенях, разом із бібліотеками та музеями. Бо і наші книжки, і наших людей нападник ненавидить та боїться однаково".
Дивилися, як наші видавництва, які рік тому втратили свої потужності, наклади, людей, тепер заповнюють полиці книжками. Кожен наш текст, роман, оповідання, вірш – опір знищенню. Доказ, що ми, українці, є та будемо на своїй землі. Тому що рятуємо, захищаємо й цінуємо одне одного. Тому що небайдужі та людяні,
– написала Олена Зеленська під дописом.
Для перегляду всіх фото гортайте направо:
Відомо, що президентське подружжя не лише побувало на "Книжковому арсеналі", а й придбало там книги для домашньої бібліотеки.
- Максим Яковлєв "Теорії змов. Як (не) стати конспірологом";
- Олександр Михед "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення";
- Анастасія Левкова "За Перекопом є земля";
- Браян Герберт і Кевін Дж. Андерсон "Дюна. Дім Атрідів. Книга 1";
- Сергій Пєтков "Княгиня Ольга. Династійні таємниці правителів Русі";
- Сергій Пєтков "Княгиня Ольга. Наріжний камінь церкви і держави";
- Володимир Вакуленко "Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші";
- Ольга Маслова, Ніка Бєльська "Коли я нарешті висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням";
- Тімоті Снайдер "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна версія";
- Артем Чех "Хто ти такий?";
- Ян Морис "Чому Захід панує – натепер";
- "Telegraf#2. Креатив у війні".