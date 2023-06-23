Зеленские на "Книжном арсенале": какие книги купили президентские супруги

22 июня Владимир и Елена Зеленские в Киеве посетили "Книжный арсенал". Там супруги смотрели, как наши издательства, которые год назад потеряли свои мощности, тиражи, людей, теперь заполняют полки книгами.

Также президент вместе с супругой купил несколько книг для домашней библиотеки. Какие именно – рассказываем дальше.

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Какие книги купили Владимир и Елена Зеленские

После посещения "Книжного арсенала" первая леди поделилась своими впечатлениями: "Книги как люди. Просто сейчас они в окопах, вместе с защитниками, и в бомбоубежищах, в чемоданах наших вынужденных переселенцев и в рюкзаках волонтеров. Книги ждут своих владельцев в покинутых домах – под обстрелами и в наводнениях, вместе с библиотеками и музеями. Потому что и наши книги, и наши люди нападающий ненавидит и боится одинаково".

Смотрели, как наши издательства, год назад потерявшие свои мощности, тиражи, людей, теперь заполняют полки книгами. Каждый наш текст, роман, рассказ, стихотворение – сопротивление уничтожению. Доказательство того, что мы, украинцы, есть и будем на своей земле. Потому что спасаем, защищаем и ценим друг друга. Потому что неравнодушны и человечны,

– написала Елена Зеленская под постом.

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Известно, что президентские супруги не только побывали на "Книжном арсенале", но и приобрели там книги для домашней библиотеки.