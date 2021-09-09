Vogue вляпався у скандал: у журналі з'явилась росіянка Георгієва, у якої бізнес в Криму

Українська версія журналу Vogue оскандалилась новою фотосесією, яка з'явилась на сайті видання. У ній позує росіянка Сніжана Георгієва, яка має винний завод та ресторани в окупованому Росією Криму.

Щоправда, на сайті видання редактори не вказують, хто постав на фотосесії, втім, сама Сніжана вже опублікувала фотографії в інстаграмі, позначивши на них журнал Vogue. Вона написала, що їй приємно бути у журналі, адже її "давно не було в українському глянці".

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Сніжана Георгієва в українському Vogue / Скриншот з інстаграм-сторіз жінки

Варто додати, що у фотосесії жінка демонструє одяг бренду L.A.B. by Ternovskaya, який заснували в окупованому Криму у 2015 році.

"Бабине літо", – підписала знімок Георгієва.



Росіянка Сніжана Георгієва у журналі Vogue UA / Фото Vogue UA

Зазначимо, що в інстаграм-профілі Георгієвої можна побачити чимало фотографій та відеороликів з Криму, де вона виготовляє вино та відпочиває з сім'єю.

Що відомо про Сніжану Георгієву? Бізнесменка народилась у Києві в сім'ї болгарина та українки. Деякий час сім'я проживала у Криму та в Росії. Після школи вона повернулась додому, де повинна була вступити на медичний факультет. Втім, вона передумала і переїхала навчатись в Москву, щоб здобути юридичну освіту. У 2010 році відкрила там свій перший ресторан "Білка", який через 5 років перейменувала у "Брюс Лі". У 2016 році вона стала співвласницею компанії "Золота Балка" у Криму, яка виготовляє вино. У 2014 році вона мала рак, і після кількох місяців боротьби з лейкемією вона перебуває досі у ремісії.

Нагадаємо, що у 2020 році журнал Vogue UA вже відзначався ще одним скандалом – fashion-директорка журналу Юлія Пеліпас називала бойові дії на Донбасі "громадянською війною". Щодо Сніжани Георгієвої, то 24 канал вже звернувся до видання за коментарем та очікує відповіді.