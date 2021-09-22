З Києва до Одеси подружжя вирушило вдень. У романтичну поїздку вони взяли 5-річного сина Леона. Знаменитий танцівник Влад Яма був за кермом і не розсекречував, куди везе сім'ю.

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Своє авто він припаркував неподалік 5-зіркового готелю, що на центральному пляжі міста. Однак хореограф зберіг інтригу до кінця – прикрив дружині очі захисною маскою, яку вона зняла лише в номері. Розкішні апартаменти з панорамним виглядом на море, балконом і джакузі стали сюрпризом для Ліліани.

"Вау, я шокована. Ми будемо так близько до моря? Яка краса",

– заявила дружина Влада Ями, як тільки відкрила очі.

Як з'ясувалось, це була її мрія. До слова, сімейний люкс обійшовся танцівнику близько 12 тисяч гривень на ніч!

Влад Яма з дружиною і сином в Одесі / Відео з інстаграм-сторіс танцівника

Зіркове подружжя так і не розсекретило, як провело вечір у річницю весілля. Вранці на них чекав сніданок аристократів – з устрицями й шампанським.

Попри вітряну погоду, сім'я прогулялась пляжем Ланжерон, вид на який відкривається з їхнього номера. Чи не найбільше сюрприз оцінив син Влада Ями Леон, який не міг намилуватися морем.

Нагадаємо, усього два тижні тому Влад Яма з дружиною, сином і батьками відпочивав біля моря – на Косі Бірючий острів, що на Азовському морі.